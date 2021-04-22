El analista deportivo de FOX Sports, Fernando Schwartz, estalló contra los aficionados mexicanos de la NFL por su comportamiento durante el Monday Night Football en el Estadio Azteca.

Esta mañana, en la transmisión de Agenda Fox Sports, Schwartz aseguró que México quedó, ante los directivos de la NFL, como un "pueblo de nacos", debido al grito homofóbico que se escuchaba cada vez que el pateador de los Texanos se ponía a trabajar, o por el láser verde que alguien apuntó contra el quarterback Brock Osweiler.

El experimentado comentarista recordó que la NFL firmó un contrato por 5 años para traer juegos a territorio mexicano, pero consideró que, a diferencia de la FIFA, la liga americana sí es una organización que actúa para salvaguardar su imagen pública, por lo que el acuerdo podría estar en peligro.

"Una vergüenza que el público mexicano no sepa comportarse a la altura de un evento internacional y salgan las barrabasadas de la Liga MX con el láser, con el famoso grito ahora en las patadas de despeje. (...) Un comportamiento como el que se tuvo anoche no puede ser pasado de largo ¿Sabe cómo nos ven en el mundo el día de hoy? Como un pueblo de 'nacos' y perdóneme la palabra".