Fernando Schwartz, legendario periodista deportivo, se unió a la polémica suscitada en contra de Oswaldo Sánchez y su entrevista a Diego Lainez tras el campeonato del Club Tigres.

Fernando Schwartz arremetió en contra de Oswaldo Sánchez por su intentar sacar de sus casillas a Diego Lainez, luego de haberse coronado campeón de la Liga MX con el Club Tigres en contra del Club Chivas.

El hoy comentarista de la cadena Fox Sports, criticó fuertemente al ex arquero del Club Chivas a través de una video columna compartida a través de las redes sociales de la televisora.

“Pulula la moda de que los exjugadores sean analistas y en ello llevan ventaja porque jugaron, entiende lo que pasa en la cancha, pero de eso a ser periodistas de tiempo completo y ser entrevistadores, hay una enorme diferencia”, comentó Schwartz.

“Esto quedó demostrado en la forma en que Lainez le metió un golazo a San Oswaldo, que sí, es un histórico de la selección, pero no es entrevistador, no es periodista. Zapatero a tus zapatos, yo no me veo en la portería, pero sí entrevistando”, sentenció.

Diego Lainez; con una carrera más exitosa que Oswaldo Sánchez a los 22 años de edad

Oswaldo Sánchez encendió la polémica alrededor de Diego Lainez, luego de preguntarle si sentía que había fracasado en Europa, tras haberse coronado campeón con el Club Tigres.

El Factor contestó que, fracasado o no, ya tenía dos títulos de Liga MX a los 22 años de edad, teniendo una carrera más exitosa que el ex guardameta del Club Chivas a esa edad.

La primera vez que San Oswaldo se llevó el trofeo a casa, fue cuando tenía más de 30 años, mientras que en la segunda ocasión, estaba muy cerca de los 40.

En el palmarés del hoy comentarista de TUDN, se encuentra una Copa MX y dos Copa Oro con la Selección Mexicana antes de los 30, mientras que Lainez cosecha una Copa del Rey y una medalla de bronce en Juegos Olímpicos con el Tri.

Diego Lainez (Cristian de Marchena / Mexsport)

Diego Lainez: Estadísticas con el Club Tigres

Partidos jugados: 18

Goles anotados: 0

Asistencias: 2

