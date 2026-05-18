Fermín López sufrió una lesión con el FC Barcelona que lo dejará del Mundial 2026, ya que el percance lo obligará a ser operado a menos de un mes del inicio del torneo de la FIFA y del debut de la Selección de España.

Tras la lesión que sufrió, Fermín López fue revisado este lunes y se confirmó que sufrió una fractura en el dedo y tendrá que pasar por el quirófano.

La operación se realizará este martes, pero al tratarse de una fractura, el tiempo de recuperación le impedirá jugar el Mundial 2026 con España.

Fermín López se perderá el Mundial con España. (Manu Fernandez / AP)

¿Cómo fue la lesión que dejó a Fermín López fuera del Mundial 2026?

Fermín López no regresó a la cancha después del descanso en el partido FC Barcelona vs Betis, ya que las molestias que sentía en el pie eran muy fuertes.

El quinto metatarsiano conecta el dedo meñique con el tobillo, es un hueso que puede sufrir fracturas por estrés ya sea por golpes o por carga de partidos.

En casos de cirugía por fractura del quinto metatarsiano de un pie, como es la lesión de Fermín, el tiempo de recuperación no es menor a los dos meses, lo que deja fuera del Mundial al español.

¿Cuándo se conocerá la lista de España para el Mundial 2026?

Luis de la Fuente, seleccionador español, anunciará la lista de convocados de La Roja el lunes 25 de mayo, convocatoria en la que no estará Fermín López.

El debut de España en el Mundial es el 15 de junio contra Cabo Verde en Atlanta, partido para el que faltan cuatro semanas.