Luis Ángel Malagón, portero del América que sufrió una lesión este martes en la Concachampions 2026, lamentó en sus redes sociales lo que le sucedió, y envió un mensaje a los que se alegran por lo ocurrido.

Este martes Luis Ángel Malagón regresó a la titularidad del América, pero en el duelo de ida de los octavos de final de la Cocachampions tuvo que ser sustituido al romperse el tendón de Aquiles.

¿Qué dijo Malagón en sus redes sociales acerca de su lesión?

A través de su cuenta de Instagram, Luis Ángel Malagón compartió su sentir este miércoles, dejando claro lo dolido y triste que se está por la lesión que le costará no jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana.

El mensaje que publicó Malagón en su cuenta de Instagram es breve y en resumen dice.“Herido y triste, con el alma hecha pedazos… Dios algún día me dará la respuesta”.

Comunicado de Luis Ángel Malagón (@Malagon Luis)

¿Qué mensaje le envió Malagón a los que se alegran por su lesión?

Luis Malagón, portero del América mandó un mensaje a los que se alegran por su lesión, con el que cerró su publicación.

Malagón agradeció también a los que se preocupan por su situación, dejando entrever que el sueño de jugar el Mundial 2026 “parece esfumarse”.

“Dios bendiga a todos y sobre todo a cada persona mala que se alegra de situaciones así” Luis Malagón, portero del América

¿Qué lesión sufrió el portero Luis Malagón?

El portero del América, Luis Ángel Malagón, sufrió una lesión en el partido de ida de los octavos de final de la Concachampions 2026.

Malagón sufrió la rotura del tendón de Aquiles, lo que lo dejaría fuera de las canchas por varios meses y se perdería el Mundial 2026.

De acuerdo con información proporcionada por Mayo Clinic, la rotura del tendón de Aquiles es una lesión que afecta la parte trasera de la pantorrilla y ocurre principalmente en las personas que practican deportes recreativos como el futbol, pero puede sucederle a cualquiera.