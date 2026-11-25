La Jornada 5 de la Champions League enfrentó a Shakhtar vs Fenerbahce, con resultado a favor del equipo visitante.
Shakhtar vs Fenerbahce fue uno de los nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 5 de la Champions League.
Tras este partido, el Shakhtar se ubica en el lugar 26 con 4 puntos; mientras que Fenerbahce llegó a 8 unidades en la posición 16.
Marcador del partido: Shakhtar 0-1 Fenerbahce
Shakhtar vs Fenerbahce: así se definió el partido de la Jornada 5 de la Champions League
El partido Shakhtar vs Fenerbahce de la Jornada 5 de la Champions League se definió a favor de...
Así fueron los goles del partido Shakhtar vs Fenerbahce:
- Minuto 56: Gol de Vedat Muriqi (Shakhtar 0-1 Fenerbahce)
¿Cuándo vuelven a jugar Shakhtar y Fenerbahce en la Jornada 6 de la Champions League?
Shakhtar y Fenerbahce volverán a la actividad en la Jornada 6 de la Champions League, que inicia el martes 8 de diciembre.
Shakhtar visita el miércoles 9 de diciembre al Slovan Bratislava en la Jornada 6, mientras que Fenerbahce estará en la cancha del LASK.