AEK vs Real Madrid se midieron el miércoles 4 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 2-3.

Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al AEK vs Real Madrid.

Ahora, AEK suma 3 puntos y es el lugar 30 de la fase de liga; mientras que Real Madrid se ubica en el segundo lugar con 12 unidades logradas.

Marcador del partido: AEK 2-3 Real Madrid.

AEK vs Real Madrid: así se definió el partido de la Champions League

El partido AEK vs Real Madrid, corresponde a la Jornada 4 de la Champions League.

Así fueron los goles del partido AEK vs Real Madrid:

Minuto 12: Gol de Aubodakary Koita (AEK)

Minuto 32: Gol de Jude Bellingham (Real Madrid)

Minuto 75: Gol de Stavros Pilos (AEK)

Minuto 78: Gol Kylian Mbappé (Real Madrid)

Minuto 90+2: Gol de Federico Valverde (Real Madrid)

¿Cuándo vuelven a jugar AEK y Real Madrid en la Champions League?

AEK y Real Madrid regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.

AEK visita al Como el 24 de noviembre, mientras que Real Madrid enfrenta al PSV el 24 del mismo mes.