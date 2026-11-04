AEK vs Real Madrid se midieron el miércoles 4 de noviembre en la Jornada 4 de la Champions League, con resultado de 2-3.
Nueve partidos se jugaron en el cierre de la Jornada 4 de la Champions League, y uno de ellos enfrentó al AEK vs Real Madrid.
Ahora, AEK suma 3 puntos y es el lugar 30 de la fase de liga; mientras que Real Madrid se ubica en el segundo lugar con 12 unidades logradas.
Marcador del partido: AEK 2-3 Real Madrid.
AEK vs Real Madrid: así se definió el partido de la Champions League
El partido AEK vs Real Madrid, corresponde a la Jornada 4 de la Champions League.
Así fueron los goles del partido AEK vs Real Madrid:
- Minuto 12: Gol de Aubodakary Koita (AEK)
- Minuto 32: Gol de Jude Bellingham (Real Madrid)
- Minuto 75: Gol de Stavros Pilos (AEK)
- Minuto 78: Gol Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Minuto 90+2: Gol de Federico Valverde (Real Madrid)
¿Cuándo vuelven a jugar AEK y Real Madrid en la Champions League?
AEK y Real Madrid regresarán a jugar en la Jornada 5 de la Champions League, que inicia el martes 24 de noviembre.
AEK visita al Como el 24 de noviembre, mientras que Real Madrid enfrenta al PSV el 24 del mismo mes.