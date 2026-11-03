Lens vs Como se encuentran en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max o Fox One.

Partido: Lens vs Como

Fase: Jornada 4

Torneo: Champions League

Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Bollaert-Delelis

Transmisión: HBO Max o Fox One

Lens vs Como: Fecha del partido de la Jornada 4 de la Champions League

Será el miércoles 4 de noviembre de 2026 que se disputará el Lens vs Comode la Jornada 4 de la Champions League.

Lens vs Como: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League

El miércoles de noviembre de 2026 a las 14 horas es el partido de la Jornada 4 de la Champions League: Lens vs Como.

Lens vs Como: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?

El partido Lens vs Como podrá verse a través de HBO Max o Fox One.