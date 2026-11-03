Lens vs Como se encuentran en la Jornada 4 de la Champions League. Miércoles 4 de noviembre a las 14 horas con transmisión por HBO Max o Fox One.
- Partido: Lens vs Como
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Bollaert-Delelis
- Transmisión: HBO Max o Fox One
Lens vs Como: Fecha del partido de la Jornada 4 de la Champions League
Será el miércoles 4 de noviembre de 2026 que se disputará el Lens vs Comode la Jornada 4 de la Champions League.
Lens vs Como: Hora para ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League
El miércoles de noviembre de 2026 a las 14 horas es el partido de la Jornada 4 de la Champions League: Lens vs Como.
Lens vs Como: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 4 de la Champions League?
El partido Lens vs Como podrá verse a través de HBO Max o Fox One.
- Partido: Lens vs Como
- Fase: Jornada 4
- Torneo: Champions League
- Fecha: Miércoles 4 de noviembre de 2026
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Bollaert-Delelis
- Transmisión: HBO Max o Fox One