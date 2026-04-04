FC Juárez vs Rayadas se miden en la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del partido es triunfo 3-1 de la escuadra regia.

Conoce a continuación las posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil: FC Juárez vs Rayadas.

FC Juárez vs Rayadas: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil

El pronóstico del partido, FC Juárez vs Rayadas es 3-1 a favor del equipo femenil del Monterrey.

Pronóstico: FC Juárez 1-3 Rayadas

Rayadas se afianza en liderato de la Liga MX Femenil (mexsport / JONATHAN DUENAS)

FC Juárez vs Rayadas: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil

Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Rayadas, en la Jornada 16 de Liga MX Femenil.

FC Juárez

Portero: Emily Alvarado

Defensas: Fátima Bracamonte, Ana Torres, Nataly Roque y Meghan Cavanaugh

Mediocampistas: Acacia Edwards, Iradia Fernández, Jada Barnett y Zoé Medellín

Delanteros: Sashenka Porras y Paula Salto

Rayadas

Portera: Paola Manrique

Defensas: Daniela Monroy, Alejandra Calderón, Valeria del Campo y Carol Cázares

Mediocampistas: Dania Pérez, Marcela Restrepo, Diana García, Martínez y Emily Gielnik

Delanteras: Jermaine Seoposenwe y Lucía García

FC Juárez vs Rayadas: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX

FC Juárez vs Rayadas se enfrenta el domingo 5 de abril de 2026 en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, a partir de las 17 horas.

El partido se transmitirá por la plataforma de FOX One y Tubi.

Partido: FC Juárez vs Rayadas

Fase: Jornada 16 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 5 de abril de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX One y Tubi

Así llegan FC Juárez y Rayadas a la Jornada 16 de la Liga MX Femenil

FC Juárez suma 24 puntos en el lugar 8 de la Liga MX Femenil, por lo que necesita sumar en casa para mantenerse en zona de Liguilla.

Rayadas se mantiene como líder de la Liga MX Femenil con 39 puntos, así que parte como favorita para ganar los tres puntos.