FC Juárez vs Rayadas se miden en la Jornada 16 del Clausura 2026 de la Liga MX Femenil. Y el pronóstico del partido es triunfo 3-1 de la escuadra regia.
Conoce a continuación las posibles alineaciones del partido de la Liga MX Femenil: FC Juárez vs Rayadas.
FC Juárez vs Rayadas: Pronóstico del partido de Liga MX Femenil
El pronóstico del partido, FC Juárez vs Rayadas es 3-1 a favor del equipo femenil del Monterrey.
- Pronóstico: FC Juárez 1-3 Rayadas
FC Juárez vs Rayadas: Posibles alineaciones del partido de Liga MX Femenil
Estas son las posibles alineaciones del partido FC Juárez vs Rayadas, en la Jornada 16 de Liga MX Femenil.
FC Juárez
- Portero: Emily Alvarado
- Defensas: Fátima Bracamonte, Ana Torres, Nataly Roque y Meghan Cavanaugh
- Mediocampistas: Acacia Edwards, Iradia Fernández, Jada Barnett y Zoé Medellín
- Delanteros: Sashenka Porras y Paula Salto
Rayadas
- Portera: Paola Manrique
- Defensas: Daniela Monroy, Alejandra Calderón, Valeria del Campo y Carol Cázares
- Mediocampistas: Dania Pérez, Marcela Restrepo, Diana García, Martínez y Emily Gielnik
- Delanteras: Jermaine Seoposenwe y Lucía García
FC Juárez vs Rayadas: Día, hora y canal para ver el partido de la Jornada 16 de la Liga MX
FC Juárez vs Rayadas se enfrenta el domingo 5 de abril de 2026 en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil, a partir de las 17 horas.
El partido se transmitirá por la plataforma de FOX One y Tubi.
- Partido: FC Juárez vs Rayadas
- Fase: Jornada 16 de Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 5 de abril de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One y Tubi
Así llegan FC Juárez y Rayadas a la Jornada 16 de la Liga MX Femenil
FC Juárez suma 24 puntos en el lugar 8 de la Liga MX Femenil, por lo que necesita sumar en casa para mantenerse en zona de Liguilla.
Rayadas se mantiene como líder de la Liga MX Femenil con 39 puntos, así que parte como favorita para ganar los tres puntos.