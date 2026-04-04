FC Juárez vs Rayadas se enfrentan en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil. El partido es el domingo 5 de abril y transmiten FOX One y Tubi, a las 17 horas.

Partido: FC Juárez vs Rayadas

Fase: Jornada 16 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 5 de abril de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX One y Tubi

FC Juárez vs Rayadas: Fecha para ver el partido de la la Liga MX Femenil

El domingo 5 de abril de 2026 continúa la Jornada 16 de la Liga MX Femenil con el partido FC Juárez vs Rayadas.

FC Juárez vs Rayadas: Horario para ver el partido de la la Liga MX Femenil

El partido FC Juárez vs Rayadas inicia a las 17 horas, tiempo del centro de México, el lunes 16 de marzo de 2026.

FC Juárez vs Rayadas: ¿Dónde ver el partido de la la Liga MX Femenil?

Las señales de FOX One y Tubi transmitirán el partido FC Juárez vs Rayadas en la Liga MX Femenil.

Partido: FC Juárez vs Rayadas

Fase: Jornada 16 de Liga MX Femenil

Torneo: Clausura 2026

Fecha: Domingo 5 de abril de 2026

Horario: 17 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX One y Tubi

Rayadas es líder en la Liga MX Femenil (mexsport / JONATHAN DUENAS)

¿Cómo llegan FC Juárez y Rayadas a la Jornada 16 de la Liga MX Femenil?

FC Juárez suma 24 puntos en el lugar 8 de la Liga MX Femenil, por lo que necesita sumar en casa para mantenerse en zona de Liguilla.

Rayadas se mantiene como líder de la Liga MX Femenil con 39 puntos, así que parte como favorita para ganar los tres puntos.