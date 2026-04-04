FC Juárez vs Rayadas se enfrentan en la Jornada 16 de la Liga MX Femenil. El partido es el domingo 5 de abril y transmiten FOX One y Tubi, a las 17 horas.
- Partido: FC Juárez vs Rayadas
- Fase: Jornada 16 de Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 5 de abril de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One y Tubi
FC Juárez vs Rayadas: Fecha para ver el partido de la la Liga MX Femenil
El domingo 5 de abril de 2026 continúa la Jornada 16 de la Liga MX Femenil con el partido FC Juárez vs Rayadas.
FC Juárez vs Rayadas: Horario para ver el partido de la la Liga MX Femenil
El partido FC Juárez vs Rayadas inicia a las 17 horas, tiempo del centro de México, el lunes 16 de marzo de 2026.
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FC Juárez vs Rayadas: ¿Dónde ver el partido de la la Liga MX Femenil?
Las señales de FOX One y Tubi transmitirán el partido FC Juárez vs Rayadas en la Liga MX Femenil.
- Partido: FC Juárez vs Rayadas
- Fase: Jornada 16 de Liga MX Femenil
- Torneo: Clausura 2026
- Fecha: Domingo 5 de abril de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One y Tubi
¿Cómo llegan FC Juárez y Rayadas a la Jornada 16 de la Liga MX Femenil?
FC Juárez suma 24 puntos en el lugar 8 de la Liga MX Femenil, por lo que necesita sumar en casa para mantenerse en zona de Liguilla.
Rayadas se mantiene como líder de la Liga MX Femenil con 39 puntos, así que parte como favorita para ganar los tres puntos.