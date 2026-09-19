Rayados vs Cruz Azul se miden en la Jornada 9 de la Liga MX. Sábado 19 de septiembre a las 19:00 horas por Canal 5, Youtube, TUDN y ViX.

Partido: Rayados vs Cruz Azul

Fase: Jornada 9 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA

Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX

Rayados vs Cruz Azul: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?

El sábado 19 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga MX con el partido Rayados vs Cruz Azul.

Rayados vs Cruz Azul: A qué hora es el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

Será en punto de las 19:00 horas que se jugará el partido Rayados vs Cruz Azul de la Jornada 9 de la Liga MX.

Rayados vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?

El partido Rayados vs Cruz Azul podrá verse a través de las señales de Canal 5, Youtube, TUDN y ViX, en uno de los dos partidos programados el sábado 19 de septiembre.