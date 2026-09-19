Rayados vs Cruz Azul se miden en la Jornada 9 de la Liga MX. Sábado 19 de septiembre a las 19:00 horas por Canal 5, Youtube, TUDN y ViX.
- Partido: Rayados vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX
Rayados vs Cruz Azul: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?
El sábado 19 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga MX con el partido Rayados vs Cruz Azul.
Rayados vs Cruz Azul: A qué hora es el partido de la Jornada 9 de la Liga MX
Será en punto de las 19:00 horas que se jugará el partido Rayados vs Cruz Azul de la Jornada 9 de la Liga MX.
Rayados vs Cruz Azul: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 9 de Liga MX?
El partido Rayados vs Cruz Azul podrá verse a través de las señales de Canal 5, Youtube, TUDN y ViX, en uno de los dos partidos programados el sábado 19 de septiembre.
- Partido: Rayados vs Cruz Azul
- Fase: Jornada 9 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026
- Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio BBVA
- Transmisión: Canal 5, TUDN y ViX