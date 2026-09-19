América vs Chivas se encuentran en el Clásico Nacional de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, este 19 de septiembre a las 21 horas. Transmiten Canal 5, ViX, TUDN y YouTube.
- Partido: América vs Chivas
- Fase: Jornada 9 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, ViX, TUDN y YouTube
América vs Chivas: Día para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX
El sábado 19 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga MX con el América vs Chivas.
América vs Chivas: Hora para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX
La Jornada 9 de la Liga MX continúa con el América vs Chivas en punto de las 21 horas.
América vs Chivas: Canal para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX
El partido América vs Chivas podrá verse a través de las señales de Canal 5, ViX, TUDN y YouTube.
- Partido: América vs Chivas
- Fase: Jornada 9 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Banorte
- Transmisión: Canal 5, ViX, TUDN y YouTube