América vs Chivas se encuentran en el Clásico Nacional de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, este 19 de septiembre a las 21 horas. Transmiten Canal 5, ViX, TUDN y YouTube.

Partido: América vs Chivas

Fase: Jornada 9 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, ViX, TUDN y YouTube

América vs Chivas: Día para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

El sábado 19 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga MX con el América vs Chivas.

América vs Chivas: Hora para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

La Jornada 9 de la Liga MX continúa con el América vs Chivas en punto de las 21 horas.

América vs Chivas: Canal para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

El partido América vs Chivas podrá verse a través de las señales de Canal 5, ViX, TUDN y YouTube.

Partido: América vs Chivas

Fase: Jornada 9 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Banorte

Transmisión: Canal 5, ViX, TUDN y YouTube