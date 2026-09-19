América vs Chivas se encuentran en el Clásico Nacional de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga MX, este 19 de septiembre a las 21 horas. Transmiten Canal 5, ViX, TUDN y YouTube.

  • Partido: América vs Chivas
  • Fase: Jornada 9 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: Canal 5, ViX, TUDN y YouTube

América vs Chivas: Día para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

El sábado 19 de septiembre de 2026 continúa la Jornada 9 de la Liga MX con el América vs Chivas.

América vs Chivas: Hora para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

La Jornada 9 de la Liga MX continúa con el América vs Chivas en punto de las 21 horas.

América vs Chivas: Canal para ver el partido de la Jornada 9 de la Liga MX

El partido América vs Chivas podrá verse a través de las señales de Canal 5, ViX, TUDN y YouTube.

  • Partido: América vs Chivas
  • Fase: Jornada 9 de la Liga MX
  • Torneo: Apertura 2026
  • Fecha: Sábado 19 de septiembre de 2026
  • Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Estadio Banorte
  • Transmisión: Canal 5, ViX, TUDN y YouTube
Las Águilas podrían heredar uno de los dos privilegios de sede reservados para los clubes mexicanos mejor clasificados.
América llega en buen momento al Clásico Nacional ante Chivas (Jose Hernandez / Jose Hernandez)