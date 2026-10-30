El viernes botanero de la Jornada 15 de la Liga MX tiene tres partidos programados hoy 30 de octubre. Transmisión a través de Canal 7, ESPN, Disney+ y FOX One desde las 19 horas.

FC Juárez vs Querétaro, San Luis vs Atlas y Puebla vs Pumas son los partidos del viernes botanero en la Jornada 15.

Partidos en el viernes botanero de la Jornada 15 de Liga MX:

FC Juárez vs Querétaro | 19 horas | FOX One y Canal 7

San Luis vs Atlas | 19 horas | ESPN y Disney+

Puebla vs Pumas | Canal 7, Disney+ y ESPN

FC Juárez vs Querétaro: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 30 de octubre

FC Juárez vs Querétaro abren la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 30 de octubre, partido que se jugará a las 19 horas.

La plataforma FOX One y el Canal 7 transmitirán el partido.

Partido: FC Juárez vs Querétaro

Fase: Jornada 15 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez

Transmisión: FOX One y Canal 7

FC Juárez busca alejarse del sótano general de la Liga MX (Samuel Delgado / Samuel Delgado)

San Luis vs Atlas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 30 de octubre

Atlas busca mantenerse en los primeros lugares ganando en la cancha de San Luis en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 30 de octubre, partido que se jugará a las 19 horas.

Las plataformas de Canal 7, ESPN, Disney+ transmitirán el partido Atlante vs San Luis.

Partido: San Luis vs Atlas

Fase: Jornada 15 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026

Horario: 19 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Libertad Financiera

Transmisión: ESPN y Disney+

Atlas derrotó 4-2 al Puebla en la Jornada 14 de la Liga MX. (Juan Carlos Ocampo / MEXSPORT)

Puebla vs Pumas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 30 de octubre

Pumas visita al Puebla en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 30 de octubre, partido que se jugará a las 21 horas.

Las plataformas de Canal 7, Disney+ y ESPN transmitirán el partido Puebla vs Pumas.

Partido: Puebla vs Pumas

Fase: Jornada 15 de la Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026

Horario: 21 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Canal 7, Disney+ y ESPN