El viernes botanero de la Jornada 15 de la Liga MX tiene tres partidos programados hoy 30 de octubre. Transmisión a través de Canal 7, ESPN, Disney+ y FOX One desde las 19 horas.
FC Juárez vs Querétaro, San Luis vs Atlas y Puebla vs Pumas son los partidos del viernes botanero en la Jornada 15.
Partidos en el viernes botanero de la Jornada 15 de Liga MX:
- FC Juárez vs Querétaro | 19 horas | FOX One y Canal 7
- San Luis vs Atlas | 19 horas | ESPN y Disney+
- Puebla vs Pumas | Canal 7, Disney+ y ESPN
FC Juárez vs Querétaro: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 30 de octubre
FC Juárez vs Querétaro abren la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 30 de octubre, partido que se jugará a las 19 horas.
La plataforma FOX One y el Canal 7 transmitirán el partido.
- Partido: FC Juárez vs Querétaro
- Fase: Jornada 15 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Olímpico Benito Juárez
- Transmisión: FOX One y Canal 7
San Luis vs Atlas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 30 de octubre
Atlas busca mantenerse en los primeros lugares ganando en la cancha de San Luis en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 30 de octubre, partido que se jugará a las 19 horas.
Las plataformas de Canal 7, ESPN, Disney+ transmitirán el partido Atlante vs San Luis.
- Partido: San Luis vs Atlas
- Fase: Jornada 15 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026
- Horario: 19 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Libertad Financiera
- Transmisión: ESPN y Disney+
Puebla vs Pumas: Horario y dónde ver el partido del viernes botanero el 30 de octubre
Pumas visita al Puebla en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX, como parte del viernes botanero del 30 de octubre, partido que se jugará a las 21 horas.
Las plataformas de Canal 7, Disney+ y ESPN transmitirán el partido Puebla vs Pumas.
- Partido: Puebla vs Pumas
- Fase: Jornada 15 de la Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Viernes 30 de octubre de 2026
- Horario: 21 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Cuauhtémoc
- Transmisión: Canal 7, Disney+ y ESPN