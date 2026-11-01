Santos vs Necaxa chocan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 en el Estadio TSM Corona. Conoce las posibles alineaciones del partido.
Santos vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Santos 2-1 Necaxa es el pronóstico en el partido de la Jornada 15 de de la Liga MX.
Pronóstico: Santos 2-1 Necaxa.
Santos vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX
Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs Necaxa, en la Jornada 15 de Liga MX en su Apertura 2026.
Santos
- Portero: Carlos Acevedo
- Defensas: Mauricio Cuevas, Felipe Sánchez, Franco Pardo, Efraín Orona y Emmanuel Echeverría
- Mediocampistas: Facundo Cáseres, Fran Villalba y Ezequiel Bullaude
- Delanteros: Eduardo Aguirre y Tahiel Jiménez
Necaxa
- Portero: Javier Orantes
- Defensas: Emilio Martínez, Diego Ochoa, Agustín Oliveros y Carlos Vargas
- Mediocampista defensivo: Pedro Pedraza, Miguel Emilio Rodríguez, Danny Leyva, Matías Espíndola y Owen González
- Delantero: Julián Carranza
Santos vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX
Santos vs Necaxa se enfrentan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 1 de noviembre a las 17 horas por ESPN, ViX y Disney+.
- Partido: Santos vs Necaxa
- Fase: Jornada 15 Liga MX
- Torneo: Apertura 2026
- Fecha: Domingo 1 de noviembre de 2026
- Horario: 17 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio TSM Corona
- Transmisión: ESPN, ViX y Disney+