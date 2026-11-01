Santos vs Necaxa chocan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX; pronóstico 2-1 en el Estadio TSM Corona. Conoce las posibles alineaciones del partido.

Santos vs Necaxa: Pronóstico del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Santos 2-1 Necaxa es el pronóstico en el partido de la Jornada 15 de de la Liga MX.

Pronóstico: Santos 2-1 Necaxa.

Santos vs Necaxa: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 15 de la Liga MX

Estas son las posibles alineaciones del partido Santos vs Necaxa, en la Jornada 15 de Liga MX en su Apertura 2026.

Santos

Portero: Carlos Acevedo

Defensas: Mauricio Cuevas, Felipe Sánchez, Franco Pardo, Efraín Orona y Emmanuel Echeverría

Mediocampistas: Facundo Cáseres, Fran Villalba y Ezequiel Bullaude

Delanteros: Eduardo Aguirre y Tahiel Jiménez

Necaxa

Portero: Javier Orantes

Defensas: Emilio Martínez, Diego Ochoa, Agustín Oliveros y Carlos Vargas

Mediocampista defensivo: Pedro Pedraza, Miguel Emilio Rodríguez, Danny Leyva, Matías Espíndola y Owen González

Delantero: Julián Carranza

Santos vs Necaxa: A qué hora y dónde ver el partido de la Jornada 15 de Liga MX

Santos vs Necaxa se enfrentan en la Jornada 15 del Apertura 2026 de la Liga MX. Domingo 1 de noviembre a las 17 horas por ESPN, ViX y Disney+.