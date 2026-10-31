Puebla vs FC Juárez se enfrentan en la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA. Domingo 1 de noviembre a las 13 horas, por Youtube.

Partido: Puebla vs FC Juárez

Fase: Jornada 13 Liga MX

Torneo: Apertura 2026

Fecha: Domingo 1 de octubre de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Cuauhtémoc

Transmisión: Youtube

Puebla vs FC Juárez: ¿Cuándo ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA?

El domingo 1 de noviembre de 2026 continúa la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA con el partido Puebla vs FC Juárez.

Puebla vs FC Juárez: Horario del partido de la Jornada 13 de la Liga Femenil BBVA

Será a las 13 horas, tiempo del centro de México, cuando inicie el partido Puebla vs FC Juárez de la Jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga Femenil BBVA.

Puebla vs FC Juárez: ¿Dónde ver el partido de la Jornada 13 de Liga Femenil BBVA?

El partido Puebla vs FC Juárez podrá verse a través de las señales de Youtube.