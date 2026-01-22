FC Barcelona vs Real Oviedo chocan en la Jornada 21 de LaLiga. Consulta la hora para ver en SKY Sports el partido programado el domingo 21 de enero.

Partido: FC Barcelona vs Real Oviedo

Fase: Jornada 21

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 25 de enero de 2026

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Spotify Camp Nou

Transmisión: SKY Sports

FC Barcelona vs Real Oviedo: Hora para ver el partido de LaLiga

El domingo 25 de enero de 2026 continúa la Jornada 21 de LaLiga, cuando FC Barcelona reciba a Real Oviedo.

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Real Oviedo.

Partido: FC Barcelona vs Real Oviedo

Fase: Jornada 21

Torneo: LaLiga

Fecha: Domingo 25 de enero de 2026

Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México

Sede: Spotify Camp Nou

Spotify Camp Nou Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega FC Barcelona a la Jornada 21 de LaLiga vs Real Oviedo?

El FC Barcelona perdió con la Real Sociedad en la Jornada 21 de LaLiga, poniendo en riesgo el liderato de la competencia.

Con 49 puntos, el FC Barcelona apenas supera por una unidad al Real Madrid, sublíder de LaLiga.

En la Champions League, el FC Barcelona visitó al Slavia Praga el miércoles 21 de enero, como parte de la Jornada 7 de la competencia.

Así llega Real Oviedo a su partido de LaLiga vs FC Barcelona

El Real Oviedo suma apenas 13 puntos en el fondo de la tabla de posiciones de LaLiga, torneo en el que regresó al máximo circuito del futbol español.

De cara a la visita al FC Barcelona, es urgente para Real Oviedo sumar puntos, pues de lo contrario empezará a condenarse al descenso de categoría.

Siete puntos separan ya al Real Oviedo del Valencia, el equipo 17 en LaLiga, que podría siginificar una posible salvación.

En la Jornada 20 de LaLiga, Real Oviedo perdió 2-3 con Osasuna en calidad de visitante.