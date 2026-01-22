FC Barcelona vs Real Oviedo chocan en la Jornada 21 de LaLiga. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido del domingo 21 de enero.
FC Barcelona vs Real Oviedo: Pronóstico del partido de LaLiga
El FC Barcelona derrotará 3-0 a Real Oviedo en la Jornada 21 de LaLiga, pronóstico sencillo de hacer dado que se mide el líder general con el colero de la competencia.
- Pronóstico: FC Barcelona 3-0 Real Oviedo
FC Barcelona vs Real Oviedo: Posibles alineaciones del partido de LaLiga
Estas son las posibles alineaciones del partido de la Jornada 21 de LaLiga, FC Barcelona vs Real Oviedo.
Barcelona
- Portero: Joan García
- Defensas: Baldé, Martín, Eric García y Koundé
- Mediocampistas: Pedri, De Jong, Fermín, y Raphinha
- Delanteros: Bardghji y Lewandowski
Real Oviedo
- Portero: Escandell
- Defensas: Alhassane, Luengo, Costas y Ahijado
- Mediocampistas: Colombatto, Sibo, Chaira y Hassan
- Delanteros: Reina y Viñas
FC Barcelona vs Real Oviedo: Hora y canal para ver el partido de LaLiga
El domingo 25 de enero de 2026 continúa la Jornada 21 de LaLiga, cuando FC Barcelona reciba a Real Oviedo, a las 9:15 horas, tiempo de la Ciudad de México.
La plataforma SKY Sports transmitirá el partido FC Barcelona vs Real Oviedo.
- Partido: FC Barcelona vs Real Oviedo
- Fase: Jornada 21
- Torneo: LaLiga
- Fecha: Domingo 25 de enero de 2026
- Horario: 9:15 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Spotify Camp Nou
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llegan FC Barcelona y Real Oviedo a la Jornada 21 de LaLiga?
El FC Barcelona perdió con la Real Sociedad en la Jornada 21 de LaLiga, y con 49 puntos, supera por una unidad al Real Madrid, sublíder de la competencia.
El Real Oviedo tiene 13 puntos en el fondo de la tabla de posiciones de LaLiga, torneo en el que regresó al máximo circuito del futbol español.
Siete puntos separan ya al Real Oviedo del Valencia, el equipo 17 en LaLiga, que podría siginificar una posible salvación.