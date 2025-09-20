FC Barcelona vs Getafe se encuentran en la Jornada 5 de LaLiga; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 5.
El FC Barcelona busca acercarse al liderato de LaLiga, y después de su debut en la Champions League, recibirá al Getafe en la Jornada 5 del torneo español.
FC Barcelona vs Getafe: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de LaLiga
Getafe ha tenido un buen inicio de torneo, pero el pronóstico en la Jornada 5 de LaLiga, es una victoria de 2-1 del FC Barcelona.
FC Barcelona vs Getafe: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de LaLiga
El FC Barcelona recibirá con esta posible alineación al Getafe, en la Jornada 5 de LaLiga.
- Joan García
- Gerard Martín
- Pau Cubarsí
- Ronald Araújo
- Jules Kounde
- Frenkie de Jong
- Pedri
- Marcus Rashford
- Fermín López
- Raphinha
- Robert Lewandowski
El Getafe va por la sorpresa en la Jornada 5 de LaLiga con esta posible alineación ante el FC Barcelona.
- David Soria
- Diego Rico
- Dakonam Djené
- Domingos Duarte
- Abdel Abqar
- Kiko Femenía
- Mauro Arambarri
- Luis Milla
- Mario Martín
- Borja Mayoral
- Adrian Liso
FC Barcelona vs Getafe: ¿Cuándo ver el partido de los culés en la Jornada 5 de LaLiga?
El domingo 21 de septiembre de 2025 termina la Jornada 5 de LaLiga, con el partido FC Barcelona vs Getafe.
FC Barcelona vs Getafe: ¿Dónde ver el partido de los culés en la Jornada 5 de LaLiga?
La plataforma SKY Sports transmitirá el cierre de la Jornada 5 de LaLiga, con el partido FC Barcelona vs Getafe.
FC Barcelona vs Getafe chocan a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México, en el último partido que se jugará el domingo 21 de septiembre.
- Partido: FC Barcelona vs Getafe
- Fase; Jornada 5 de LaLiga
- Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025
- Horario: 13 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Estadio Johan Cruyff
- Transmisión: SKY Sports
¿Cómo llega el FC Barcelona al partido de la Jornada 5 de LaLiga?
El FC Barcelona vapuleó 6-0 a Valencia en la Jornada 4 de LaLiga, para mantenerse en la cerrada pelea por el título con el Real Madrid.
Con los tres puntos ganados en su cancha, el FC Barcelona llegó a 10 puntos, cinco menos que el Real Madrid, líder de LaLiga.
El FC Barcelona visitó a Newcastle el miércoles 17 de septiembre, en la Jornada 1 de la Champions League.
El Getafe suma 9 puntos, no muy lejos del FC Barcelona. De sacar la victoria en la Jornada 5 de LaLiga, revasaría a los culés en la tabla general.