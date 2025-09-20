FC Barcelona vs Getafe se encuentran en la Jornada 5 de LaLiga; te damos el pronóstico y posibles alineaciones del partido de la Jornada 5.

El FC Barcelona busca acercarse al liderato de LaLiga, y después de su debut en la Champions League, recibirá al Getafe en la Jornada 5 del torneo español.

FC Barcelona vs Getafe: Pronóstico del partido de la Jornada 5 de LaLiga

Getafe ha tenido un buen inicio de torneo, pero el pronóstico en la Jornada 5 de LaLiga, es una victoria de 2-1 del FC Barcelona.

FC Barcelona vs Getafe: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 5 de LaLiga

El FC Barcelona recibirá con esta posible alineación al Getafe, en la Jornada 5 de LaLiga.

Joan García Gerard Martín Pau Cubarsí Ronald Araújo Jules Kounde Frenkie de Jong Pedri Marcus Rashford Fermín López Raphinha Robert Lewandowski

El Getafe va por la sorpresa en la Jornada 5 de LaLiga con esta posible alineación ante el FC Barcelona.

David Soria Diego Rico Dakonam Djené Domingos Duarte Abdel Abqar Kiko Femenía Mauro Arambarri Luis Milla Mario Martín Borja Mayoral Adrian Liso

FC Barcelona vs Getafe: ¿Cuándo ver el partido de los culés en la Jornada 5 de LaLiga?

El domingo 21 de septiembre de 2025 termina la Jornada 5 de LaLiga, con el partido FC Barcelona vs Getafe.

FC Barcelona vs Getafe: ¿Dónde ver el partido de los culés en la Jornada 5 de LaLiga?

La plataforma SKY Sports transmitirá el cierre de la Jornada 5 de LaLiga, con el partido FC Barcelona vs Getafe.

FC Barcelona vs Getafe chocan a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México, en el último partido que se jugará el domingo 21 de septiembre.

Partido: FC Barcelona vs Getafe

Fase; Jornada 5 de LaLiga

Fecha: Domingo 21 de septiembre de 2025

de septiembre de 2025 Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio Johan Cruyff

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega el FC Barcelona al partido de la Jornada 5 de LaLiga?

El FC Barcelona vapuleó 6-0 a Valencia en la Jornada 4 de LaLiga, para mantenerse en la cerrada pelea por el título con el Real Madrid.

Con los tres puntos ganados en su cancha, el FC Barcelona llegó a 10 puntos, cinco menos que el Real Madrid, líder de LaLiga.

El FC Barcelona visitó a Newcastle el miércoles 17 de septiembre, en la Jornada 1 de la Champions League.

El Getafe suma 9 puntos, no muy lejos del FC Barcelona. De sacar la victoria en la Jornada 5 de LaLiga, revasaría a los culés en la tabla general.