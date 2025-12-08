FC Barcelona vs Frankfurt se enfrentan en la Jornada 6 de la Champions League. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido que se jugará en el Camp Nou, el martes 9 de diciembre.
FC Barcelona vs Frankfurt: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de Champions League
El pronóstico del partido FC Barcelona vs Frankfurt es triunfo español con marcador de 3-0 en la cancha del Spotify Camp Nou, como parte de la Jornada 6 de la Champions League.
FC Barcelona vs Frankfurt: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de Champions League
El FC Barcelona recibirá con esta posible alineación al Frankfurt en la Jornada 6 de la Champions League.
Portero
- Joan García
Defensas
- Jules Koundé
- Pau Cubarsí
- Eric García
- Alejandro Balde
Mediocampistas
- Frenkie de Jong
- Marc Casadó
- Fermín López
Delanteros
- Lamine Yamal
- Robert Lewandowski
- Raphinha
El Frankfurt buscará dar la sorpresa en la cancha del FC Barcelona, con esta posible alineación.
Portero
- Michael Zetterer
Defensas
- Nnamdi Collins
- Robin Koch
- Arthur Theate
- Nathaniel Brown
Mediocampistas
- Mahmoud Dahoud
- Farès Chaïbi
- Ritsu Doan
- Mario Götze
- Ansgar Knauff
Delantero
- Jonathan Burkardt
FC Barcelona vs Frankfurt: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 6 de Champions League?
El martes 9 de diciembre de 2025 arranca la Jornada 6 de la Champions League y el Frankfurt visita al FC Barcelona.
Las señales de HBO MAX y TNT Sports transmitirán el partido FC Barcelona vs Frankfurt.
- Partido: FC Barcelona vs Frankfurt
- Fase; Jornada 6 de la Fase de Liga de Champions League
- Fecha: Martes 9 de diciembre de 2025
- Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Spotify Camp Nou
- Transmisión: HBO MAX y TNT Sports
¿Cómo llegan el FC Barcelona y el Frankfurt a la Jornada 6 de Champions League?
El FC Barcelona fue goleado en la Jornada 5 de la Champions League por el Chelsea, alejándose de los líderes de la competencia.
El FC Barcelona se quedó en 7 puntos en el lugar 18 de la Champions League, así que necesita sumar las tres unidades ante Frankfurt.
El Frankfurt suma cuatro puntos en la Champions League y ocupa el lugar 28 de la competencia de clubes europeos, previo a su visita al FC Barcelona.