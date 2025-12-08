FC Barcelona vs Frankfurt se enfrentan en la Jornada 6 de la Champions League. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido que se jugará en el Camp Nou, el martes 9 de diciembre.

FC Barcelona vs Frankfurt: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de Champions League

El pronóstico del partido FC Barcelona vs Frankfurt es triunfo español con marcador de 3-0 en la cancha del Spotify Camp Nou, como parte de la Jornada 6 de la Champions League.

FC Barcelona vs Frankfurt: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de Champions League

El FC Barcelona recibirá con esta posible alineación al Frankfurt en la Jornada 6 de la Champions League.

Portero

  • Joan García

Defensas

  • Jules Koundé
  • Pau Cubarsí
  • Eric García
  • Alejandro Balde

Mediocampistas

  • Frenkie de Jong
  • Marc Casadó
  • Fermín López

Delanteros

  • Lamine Yamal
  • Robert Lewandowski
  • Raphinha

El Frankfurt buscará dar la sorpresa en la cancha del FC Barcelona, con esta posible alineación.

Portero

  • Michael Zetterer

Defensas

  • Nnamdi Collins
  • Robin Koch
  • Arthur Theate
  • Nathaniel Brown

Mediocampistas

  • Mahmoud Dahoud
  • Farès Chaïbi
  • Ritsu Doan
  • Mario Götze
  • Ansgar Knauff

Delantero

  • Jonathan Burkardt

FC Barcelona vs Frankfurt: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 6 de Champions League?

El martes 9 de diciembre de 2025 arranca la Jornada 6 de la Champions League y el Frankfurt visita al FC Barcelona.

Las señales de HBO MAX y TNT Sports transmitirán el partido FC Barcelona vs Frankfurt.

  • Partido: FC Barcelona vs Frankfurt
  • Fase; Jornada 6 de la Fase de Liga de Champions League
  • Fecha: Martes 9 de diciembre de 2025
  • Horario: 14 horas, tiempo del centro de México
  • Sede: Spotify Camp Nou
  • Transmisión: HBO MAX y TNT Sports

¿Cómo llegan el FC Barcelona y el Frankfurt a la Jornada 6 de Champions League?

El FC Barcelona fue goleado en la Jornada 5 de la Champions League por el Chelsea, alejándose de los líderes de la competencia.

El FC Barcelona se quedó en 7 puntos en el lugar 18 de la Champions League, así que necesita sumar las tres unidades ante Frankfurt.

El Frankfurt suma cuatro puntos en la Champions League y ocupa el lugar 28 de la competencia de clubes europeos, previo a su visita al FC Barcelona.