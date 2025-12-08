FC Barcelona vs Frankfurt se enfrentan en la Jornada 6 de la Champions League. Conoce el pronóstico y las posibles alineaciones del partido que se jugará en el Camp Nou, el martes 9 de diciembre.

FC Barcelona vs Frankfurt: Pronóstico del partido de la Jornada 6 de Champions League

El pronóstico del partido FC Barcelona vs Frankfurt es triunfo español con marcador de 3-0 en la cancha del Spotify Camp Nou, como parte de la Jornada 6 de la Champions League.

FC Barcelona vs Frankfurt: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 6 de Champions League

El FC Barcelona recibirá con esta posible alineación al Frankfurt en la Jornada 6 de la Champions League.

Portero

Joan García

Defensas

Jules Koundé

Pau Cubarsí

Eric García

Alejandro Balde

Mediocampistas

Frenkie de Jong

Marc Casadó

Fermín López

Delanteros

Lamine Yamal

Robert Lewandowski

Raphinha

El Frankfurt buscará dar la sorpresa en la cancha del FC Barcelona, con esta posible alineación.

Portero

Michael Zetterer

Defensas

Nnamdi Collins

Robin Koch

Arthur Theate

Nathaniel Brown

Mediocampistas

Mahmoud Dahoud

Farès Chaïbi

Ritsu Doan

Mario Götze

Ansgar Knauff

Delantero

Jonathan Burkardt

FC Barcelona vs Frankfurt: ¿Cuándo y dónde ver el partido de la Jornada 6 de Champions League?

El martes 9 de diciembre de 2025 arranca la Jornada 6 de la Champions League y el Frankfurt visita al FC Barcelona.

Las señales de HBO MAX y TNT Sports transmitirán el partido FC Barcelona vs Frankfurt.

Partido: FC Barcelona vs Frankfurt

Fase; Jornada 6 de la Fase de Liga de Champions League

Fecha: Martes 9 de diciembre de 2025

Horario: 14 horas, tiempo del centro de México

Sede: Spotify Camp Nou

Transmisión: HBO MAX y TNT Sports

¿Cómo llegan el FC Barcelona y el Frankfurt a la Jornada 6 de Champions League?

El FC Barcelona fue goleado en la Jornada 5 de la Champions League por el Chelsea, alejándose de los líderes de la competencia.

El FC Barcelona se quedó en 7 puntos en el lugar 18 de la Champions League, así que necesita sumar las tres unidades ante Frankfurt.

El Frankfurt suma cuatro puntos en la Champions League y ocupa el lugar 28 de la competencia de clubes europeos, previo a su visita al FC Barcelona.