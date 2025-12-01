Athletic vs Real Madrid chocan en partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del juego que se realizará el martes 2 de diciembre.

Debido a que el Athletic y Real Madrid jugarán la Supercopa de España en enero del 2026, adelantarán su partido de la Jornada 19 de LaLiga.

Athletic vs Real Madrid: Pronóstico del partido de la Jornada 19 LaLiga

Real Madrid tendrá una visita complicada a Bilbao, y el pronóstico es que ganará con apretado marcador de 2-1 al Athletic, en partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga.

Athletic vs Real Madrid: Posibles alineaciones del partido de la Jornada 19 LaLiga

Athletic recibirá con esta posible alineación al Real Madrid en el partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga.

Portero

Unai Simón

Defensas

Areso

Vivian

Laporte

Yur

Mediocampistas

De Galarreta

Jauregizar

Selton

Delanteros

Berenguer

Guruzeta

Nico Williams

Real Madrid saldrá por los tres puntos ante Athletic con esta posible alineación, en la Jornada 19 de LaLiga.

Portero

Courtois

Defensas

Trent

Huijsen

Militao

Carreras

Mediocampistas

Valverde

Tchouaméni

Güler

Bellingham

Delanteros

Mbappé

Vinícius

Athletic vs Real Madrid: Hora y canal para ver el partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga

El martes 2 de diciembre de 2025 arranca la Jornada 19 de LaLiga, y en la cancha de San Mamés, el Athletic recibe al Real Madrid, a partir de las 12 horas, tiempo del centro de México.

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Athletic vs Real Madrid.

Partido: Athletic vs Real Madrid

Fase; Jornada 19 de LaLiga

Fecha: Martes 2 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de San Mamés

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llegan Real Madrid y Athletic al partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga?

El Real Madrid se mantiene en cerrada pelea con el FC Barcelona para quedarse con el liderato y el campeonato de LaLiga, previo a su partido adelantado de la Jornada 19 ante el Athletic.

En la Jornada 14 de LaLiga, el Real Madrid visitó al Girona con la mente puesta en conseguir los tres puntos.

El Athletic, rival del Real Madrid en el partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga, llega al juego luego de ganar 2-0 en la cancha de Levante.

Athletic suma 20 puntos en el octavo lugar de LaLiga, por lo que una victoria ante el Real Madrid sería muy importante para la escuadra de Bilbao.