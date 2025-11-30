Athletic vs Real Madrid se encuentran en partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga; te decimos la hora y canal para ver al equipo merengue el martes 2 de diciembre.

Debido a que el Athletic y Real Madrid jugarán la Supercopa de España en enero del 2026, adelantarán su partido de la Jornada 19 de LaLiga.

Partido: Athletic vs Real Madrid

Fase; Jornada 19 de LaLiga

Fecha: Martes 2 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de San Mamés

Transmisión: SKY Sports

Athletic vs Real Madrid: Hora para ver el partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga

El martes 2 de diciembre de 2025 arranca la Jornada 19 de LaLiga, y en la cancha de San Mamés, el Athletic recibe al Real Madrid, a partir de las 12 horas, tiempo del centro de México.

Athletic vs Real Madrid: Canal para ver el partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Athletic vs Real Madrid, en partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga.

Partido: Athletic vs Real Madrid

Fase; Jornada 19 de LaLiga

Fecha: Martes 2 de diciembre de 2025

Horario: 12 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio de San Mamés

Transmisión: SKY Sports

¿Cómo llega el Real Madrid al partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga?

El Real Madrid se mantiene en cerrada pelea con el FC Barcelona para quedarse con el liderato y el campeonato de LaLiga, previo a su partido adelantado de la Jornada 19 ante el Athletic.

En la Jornada 14 de LaLiga, el Real Madrid visitó al Girona con la mente puesta en conseguir los tres puntos.

Después de cumplir su partido adelantado de la Jornada 19 contra Atlético de Madrid, el Real Madrid recibirá al Celta de Vigo el domingo 7 de diciembre en la Jornada 15 de la competencia.

Así llega Athletic al partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga contra el Real Madrid

El Athletic, rival del Real Madrid en el partido adelantado de la Jornada 19 de LaLiga, llega al juego luego de ganar 2-0 en la cancha de Levante.

Athletic suma 20 puntos en el octavo lugar de LaLiga, por lo que una victoria ante el Real Madrid sería muy importante para la escuadra de Bilbao.