Atlético de Madrid vs Real Madrid se enfrentan el jueves 8 de enero en la segunda semifinal de la Supercopa de España 2026. Conoce el pronóstico y posibles alineaciones del partido que se jugará en Arabia Saudita.

En la otra semifinal de la Supercopa de España 2026, FC Barcelona vs Athletic juegan el miércoles 7 de enero.

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Pronóstico de la semifinal de Supercopa de España 2026

Real Madrid es favorito para derrotar al Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España 2026, y el pronóstico es que el equipo merengue ganará 2-1 al cuadro colchonero.

Pronóstico: Real Madrid 2-1 Atlético de Madrid

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Posibles alineaciones de la Supercopa de España 2026

Estas son las posibles alineaciones de la semifinal de la Supercopa de España 2026, Atlético de Madrid vs Real Madrid.

Atlético de Madrid

Portero: Oblak

Defensas: Llorente, Pubil, Hancko y Ruggeri

Mediocampistas: Simeones, Koke, Barrios y Baena

Delanteros: Julián Álvarez y Sorloth

Real Madrid

Portero: Courtois

Defensas: Valverde, Asensio, Rudiger y Carreras

Mediocampistas: Rodrygo, Camavinga, Tchouaméni y Bellingham

Delantero: Mbappé y Vinicius

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Día y hora para ver la semifinal de la Supercopa de España 2026

El jueves 8 de enero de 2026 continúan las semifinales de la Supercopa de España 2026, con el partido Atlético de Madrid vs Real Madrid, a partir de las 13 horas, tiempo del centro de México.

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Canal para ver la semifinal de la Supercopa de España 2026

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Atlético de Madrid vs Real Madrid .

Partido: Atlético de Madrid vs Real Madrid

Fase: Semifinal

Torneo: Supercopa de España 2026

Fecha: Jueves 8 de enero de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: King Abdullah Sports City

Transmisión: SKY Sports

¿Por qué juegan Atlético de Madrid y Real Madrid la Supercopa de España 2026?

Atlético de Madrid vs Real Madrid son dos de los cuatro equipos que disputan la fase final de la Supercopa de España 2026.

Real Madrid clasificó a la Supercopa de España 2026 por ser subcampeón de La Liga 2024/25

Atlético de Madrid clasificó a la Supercopa de España 2026 por ser tercero en La Liga 2024/25

¿Quién ganó la Supercopa de España 2025?

El FC Barcelona ganó la Supercopa de España 2025 venciendo en la Final al Real Madrid.

El FC Barcelona busca poner más distancia respecto al Real Madrid, como el equipo más ganador de la Supercopa de España.

Esta es la lista de máximos ganadores de la Supercopa de España: