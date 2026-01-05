Atlético de Madrid vs Real Madrid se miden en la semifinal de la Supercopa de España 2026. Conoce el día, hora y canal para ver el partido que se jugará en Arabia Saudita.

Partido: Atlético de Madrid vs Real Madrid

Fase: Semifinal

Torneo: Supercopa de España 2026

Fecha: Jueves 8 de enero de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: King Abdullah Sports City

Transmisión: SKY Sports

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Día para ver la semifinal de la Supercopa de España 2026

El jueves 8 de enero de 2026 continúan las semifinales de la Supercopa de España 2026, con el partido Atlético de Madrid vs Real Madrid.

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Hora para ver la semifinal de la Supercopa de España 2026

El partido Atlético de Madrid vs Real Madrid inicia a las 13 horas, tiempo del centro de México, en la semifinal de la Supercopa de España 2026.

Atlético de Madrid vs Real Madrid: Canal para ver la semifinal de la Supercopa de España 2026

La plataforma SKY Sports transmitirá el partido Atlético de Madrid vs Real Madrid .

Partido: Atlético de Madrid vs Real Madrid

Fase: Semifinal

Torneo: Supercopa de España 2026

Fecha: Jueves 8 de enero de 2026

Horario: 13 horas, tiempo del centro de México

Sede: King Abdullah Sports City

Transmisión: SKY Sports

¿Por qué juegan Atlético de Madrid y Real Madrid la Supercopa de España 2026?

Atlético de Madrid vs Real Madrid son dos de los cuatro equipos que disputan la fase final de la Supercopa de España 2026.

Real Madrid clasificó a la Supercopa de España 2026 por ser subcampeón de La Liga 2024/25

Atlético de Madrid clasificó a la Supercopa de España 2026 por ser tercero en La Liga 2024/25

El FC Barcelona clasificó a la Supercopa de España 2026 por ser campeón de La Liga y Copa del Rey 2024/25

Athletic clasificó a la Supercopa de España 2026 por ser cuarto lugar en La Liga 2024/25

¿Quién ganó la Supercopa de España 2025?

El FC Barcelona ganó la Supercopa de España 2025 venciendo en la Final al Real Madrid; en la semifinal eliminó al Athletic.

Así fueron los resultados de la Supercopa de España 2025:

Semifinal 1

Real Madrid 3 - 0 Mallorca

Semifinal 2

Athletic Club 0 - 2 Barcelona

Final

Real Madrid 2 - 5 Barcelona

¿Cuál es el equipo más ganador de la Supercopa de España?

El FC Barcelona busca poner más distancia respecto al Real Madrid, como el equipo más ganador de la Supercopa de España.

Esta es la lista de máximos ganadores de la Supercopa de España: