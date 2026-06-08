Esteban Solari no continuará como entrenador del Pachuca, equipo al que deja tras una destacada temporada en el Clausura 2026 de la Liga MX.

El Club Pachuca lamentó a través de un comunicado que no llegó a un acuerdo para firmar la continuidad de Esteban Solari como entrenador del equipo en la Liga MX.

Esteban Solari llevó al Pachuca a la semifinal del Clausura 2026 de la Liga MX.

“Después de semanas de negociación con el Profesor Esteban Solari, lamentamos no haber llegado a un acuerdo que garantizara su continuidad” Club Pachuca

(mexsport / Adrian Macias)

¿Por qué no seguirá Esteban Solari como entrenador de Pachuca?

Aunque no se hizo público, la razón por la que Esteban Solari no continuará en Pachuca sería porque la oferta económica por su renovación no convención al entrenador argentino.

El Pachuca valoró que siempre pensaron en Esteban Solari como un técnico de largo plazo, dando solidez y estabilidad a todos los proyectos dentro de la institución.

Sin embargo, al momento de negociar la continuidad del entrenado no hubo acuerdo, y le desearon éxito en sus proyectos futuros.

“Reconocemos el trabajo realizado por Esteban Solari y su cuerpo técnico, expresándoles nuestro agradecimiento, deseándoles mucho éxito” Club Pachuca

Así fue el paso de Esteban Solari como entrenador de Pachuca

Esteban Solari llegó al Pachuca en noviembre del 2025, para dirigir al equipo en la Liga MX, etapa que terminó este lunes 8 de junio de 2026.

En su paso como entrenador de Pachuca, Esteban Solari dejó los siguientes números: