Pachuca vs Pumas se enfrentan el jueves 14 de mayo en la ida de las semifinales de la Liga MX, partido que tuvo un cambio de árbitro, y en lugar de Luis Enrique Santander estará Ismael López Peñuelas.

La Comisión de Árbitros decidió cambiar al silbante central para el partido de ida entre Tuzos y Pumas, esto debido a que en los cuartos de final, el juez Luis Enrique Santander tuvo un trabajo polémico.

Comunicado de la Comisión de Árbitros (@Arbitraje_MX)

Presión provoca cambio de árbitro en el Pachuca vs Pumas

La designación de Luis Enrique Santander como árbitro del Pachuca vs Pumas generó polémica, debido a que el trabajo del silbante en el partido de cuartos de final, América vs Pumas, fue muy cuestionado.

Tras haber marcado dos penaltis contra Pumas, además de “permitir” una supuesta alineación indebida de América, que fuera programado de nuevo en el partido de los felinos no fue bien visto.

Ante la presión mediática por los citados antecedentes de Santander con Pumas, la Comisión de Árbitros concretó el cambio buscando garantizar la neutralidad en la ida de la semifinal.

Pumas habría provocado el cambio de árbitro ante Pumas (especial)

¿Pumas influyó en el cambio de árbitro de su partido ante Pachuca?

Aunque no existió una postura oficial pública, acerca de algún reclamo de Pumas por la designación de Santander para la semifinal ante Pachuca, es posible que haya sucedido.

Tras el cambio de árbitro para el Pachuca vs Pumas, la atención en el arbitraje será puntual, ya que cualquier decisión a favor o en contra de alguno de los equipos será dimensionada fuera de los parámetros normales.

La Comisión de Árbitros no dio una explicación por el cambio de silbante, y solo informó de la modificación a través de un comunicado en las redes sociales.