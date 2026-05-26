A tan solo pocos días del Mundial 2026, la FIFA confirmó la lista oficial de las sedes de las 48 selecciones donde llevarán a cabo sus entrenamientos.

Entre todas las selecciones que participarán en el Mundial 2026, 7 países tendrán campamento en México durante la Copa Mundial de la FIFA.

¿Cuáles son los países que tendrán sede en México en el Mundial 2026?

Los 7 países que tendrán su centro de entrenamiento en México son Colombia (Guadalajara), Irán (Tijuana), Corea del Sur (Guadalajara), Sudáfrica (Pachuca), Tunez (Monterrey), Uruguay (Cancún) y la Selección Mexicana (Ciudad de México).

Estados Unidos, por su parte, será el país que más selecciones recibirá en el Mundial 2026, con un total de 39 países mundialistas.

Heimo Schirgi, director de operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026, confirmó que las 60 opciones que se eligieron para concentrar a las selecciones durante la justa mundialista son instalaciones de primer nivel.

Estas son las selecciones que tendrán sede en México durante el Mundial 2026. (MEXSPORT / Jose Luis Melgarejo)

¿Cuánto falta para el inicio del Mundial 2026 en México?

El Mundial 2026 está a solo 17 días de celebrarse en México, Estados Unidos y Canadá y contará por primera vez con 48 selecciones participantes.

El partido inaugural del Mundial 2026 se llevará a cabo el 11 de junio con el partido México vs Sudáfrica desde el Estadio Banorte.