La participación de Estados Unidos en el Mundial 2026 llegó a su fin con una eliminación en los octavos de final.

Pero además del resultado, una de las historias que acompañó al equipo durante el torneo fue la ausencia de Alejandro Zendejas, quien terminó sin disputar un solo minuto en la Copa del Mundo.

Alejandro Zendejas no participó en el Mundial 2026

El futbolista Alex Zendejas, que había generado expectativa por su rendimiento a nivel de clubes y por su capacidad para desempeñarse en distintas posiciones ofensivas, no logró encontrar un lugar dentro de las decisiones técnicas del combinado estadounidense.

A pesar de formar parte de la convocatoria mundialista, Zendejas observó todos los encuentros desde el banquillo o fuera de la actividad competitiva.

Estados Unidos cerró su participación en el Mundial 2026 sin Alex Zendejas. (Jeff Dean / AP)

Para Estados Unidos, la eliminación representó el cierre de un torneo en el que existían altas expectativas por el hecho de jugar en casa.

Estados Unidos no logró avanzar a cuartos de final

La Selección de Estados Unidos mostró momentos de buen futbol, pero no logró avanzar más allá de los octavos de final, un resultado que dejó sensaciones encontradas entre los seguidores del equipo.

En el caso de Alex Zendejas, el Mundial 2026 terminó siendo una experiencia amarga, aunque formó parte de la concentración y vivió de cerca la máxima competencia internacional, no pudo contribuir dentro del terreno de juego.