El futbol de Turquía en jaque: más de cien árbitros participaron en apuestas deportivas

Ibrahim Haciosmanoglu, presidente de la Federación Turca de Futbol, informó sobre una investigación a los silbantes de las distintas categorías del futbol de Turquía y el resultado fue abrumador: 152 de 571 árbitros activos, participaron en apuestas deportivas.

La investigación también arrojó que 371 árbitros tenían cuentas activas en casas de apuestas.

Los silbantes serán puestos a disposición del Comité Disciplinario, quien se encargará de hacer valer el reglamento y realizar las sanciones correspondientes.

¿Qué sanción recibirán los árbitros que participaron en apuestas deportivas?

Sobra decir que jugadores, cuerpo técnico, y árbitros profesionales tiene prohibido participar en apuestas deportivas, según los estatutos de la FIFA.

El Artículo 57 del Reglamento Disciplinario de la TFF, dicta que las sanciones van desde suspensiones de tres meses hasta un año.

Pronto serán remitidos al comité disciplinario y recibirán las sanciones correspondientes según nuestros reglamentos", informó Haciosmanoglu, presidente de la Federación Turca de Futbol.