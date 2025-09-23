El exjugador de León, Jonathan González, fue asesinado a causa de un tiroteo en su domicilio en Ecuador y ahora, ya se revelaron nuevos detalles sobre la muerte del futbolista.

Tras el asesinato del exfutbolista del León, Jonathan González, sus familiares revelaron que hubo supuestas amenazas vinculadas con las apuestas en los días previos al atentado. De acuerdo con varios reportes, el entorno del futbolista confirmó que en los últimos meses varios jugadores recibieron extorsiones mediante mensajes intimidatorios en los que les exigían dinero bajo amenazas de muerte.

Los reportes también indicaron que el exjugador de León no fue el único y sus familiares revelaron que en más de una ocasión recibió amenazas directas de bandas delictivas vinculadas a las apuestas en línea, pues al parecer querían utilizar a Jonathan González para amañar partidos y ganar dinero con apuestas.

No obstante, el futbolista no accedió a eso e hizo caso omiso a las advertencias, incluso antes de su asesinato, ya había sufrido un atendido cuando su auto fue baleado afuera del estadio Folke Anderson tras un partido ocurrido con el equipo llamado 22 de julio.

Se concretaron las amenazas contra Jonathan González

El exjugador del León, Jonathan González, sufrió el atentado el pasado sábado en la mañana tras un ataque armado en su domicilio de Ecuador. La Policía informó que el futbolista fue acribillado a disparos dentro de un sector denominado Vista al Mar, de la ciudad de Esmeraldas.

En el ataque a Jonathan González, también murió su amigo y cuñado Darío Batalla Quiñones, quien también era futbolista.

Cabe mencionar que los reportes señalaron que la madre de Jonathan González fue víctima de extorsión previo al asesinato del jugador, esto generó que el futbolista disminuyera su ritmo de visitas a la ciudad Esmeraldas, donde radicaba la señora.

Otros futbolistas ecuatorianos han sido asesinados en un mes

En este mes de septiembre, no solo Jonathan González ha sido víctima de asesinato, pues la violencia ha cobrado la vida de otros dos futbolistas en distintos puntos del país.

Además del exjugador del León, Jonathan González, el 10 de septiembre, un ataque armado en un hostal de Manta, dejó dos futbolistas muertos: Maicol Valencia, de 25 años, y Leandro Yépez, de 33 años de edad.