TUDN sigue reforzando su plantilla de comentaristas y analistas rumbo al Mundial 2026, pues ahora se reveló que una jugadora, que acaba de ganar el Balón de Oro este 2025 se unirá al equipo de Televisa.

Se trata de nada más y nada menos que la tres veces ganadora del Balón de Oro, Aitana Bonmatí, futbolista del FC Barcelona y de la Selección de España.

Dicho fichaje fue anunciado por la misma tres veces ganadora del Balón de Oro, quien dijo en una entrevista que será parte del equipo de comentaristas de TUDN para la justa mundialista del próximo año.

¡Es un bombazo! Revelan el fichaje de lujo de TUDN para el Mundial 2026; acaba de ganar el Balón de Oro

Luego de revelar su participación en el Mundial 2026 como parte del equipo de TUDN, Aitana Bonmatí reconoció que otra de sus grandes pasiones es hablar de futbol, además de que la labor de ser comentarista la sacaría de su zona de confort.

“Cuando me dijeron esto de ser comentarista, al principio dije ‘ostras’, por qué yo si soy futbolista en activo como tal, pero dije mira es una forma de salir de la zona de confort, al final mi zona es el campo de entrenar”, dijo Aitana Bonmatí después de anunciar que ficharía con TUDN.

Atiana señaló que después de terminar su carrera como futbolista profesional, no le cierra las puertas a ser comentarista, argumentando que es una buena oportunidad para prepararse para el que pudiera ser su futuro.

Aitana Bonmatí llegará a México con TUDN para el Mundial 2026. La Balón de Oro será comentarista: “Es salir de mi zona de confort. Hablar de fútbol también me gusta.”



📽️ Depormxpic.twitter.com/03IhU6aLlg — ♦️² JÚLIA❤️⚽️ (@julia23cule) November 27, 2025

“Tengo 27 años, es cierto que todavía me queda mucho para retirarme, pero también es una forma para prepararme para el futuro, no sé si en el futuro me va a gustar transmitir los partidos”, añadió la jugadora del FC Barcelona.

Televisa sigue aumentando sus estrellas de cara al Mundial 2026

Con la llegada de Aitana Bonmatí a TUDN, Televisa no solo adquiere a una de las mejores futbolistas del planeta en la actualidad, sino que también continúa reforzando a su equipo con cronistas, exjugadores y ahora una futbolista que se mantiene activa.

Aunque Televisa no ha hecho el anuncio oficial, con las declaraciones de Aitana solo es cuestión de tiempo para que TUDN revele su llegada a la televisora, quien ahora competirá con Iker Casillas, otro español que fichó con la competencia, TV Azteca.