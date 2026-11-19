Erik Lira abrió una ventana a uno de los momentos más complejos de su carrera al revelar cómo se frustró su esperado fichaje con el AS Mónaco cuando la operación parecía completamente cerrada.

El mediocampista mexicano de 26 años de edad explicó que ya tenía preparada su mudanza a Francia y se encontraba listo para iniciar una nueva etapa en el futbol europeo, pero un contratiempo administrativo cambió el rumbo de los acontecimientos.

La experiencia con AS Mónaco representó para Erik Lira un duro golpe personal y profesional, aunque también puso a prueba su capacidad para sobreponerse a la adversidad.

Erik Lira enfrentó una noche complicada tras caerse su fichaje

En una entrevista con GQ México, el mediocampista de Cruz Azul, Erik Lira, contó que tenía todo preparado para viajar a Francia.

Incluso había entregado su casa y sus pertenencias estaban listas para abandonar el país, sin embargo, una llamada de último momento cambió por completo sus planes.

“Estaba todo listo. Incluso había entregado mi casa. Íbamos camino al aeropuerto, con la camioneta llena de maletas, cuando me llamaron para decirme que no se iba a hacer”. Erik Lira, jugador de Cruz Azul.

El futbolista explicó que la noticia representó un golpe emocional importante, pero también un problema práctico: ya no tenía un lugar donde quedarse, pues había organizado su salida de México.

“Me rompí, obviamente, pero también por la preocupación: yo ya no tenía nada aquí. Eran seis maletas cerradas y esa noche tuvimos que buscar un hotel sin saber siquiera si habría disponibilidad”. Erik Lira, jugador de Cruz Azul.

Erik Lira regresó a Cruz Azul como si nada hubiera pasado

La situación tampoco terminó con aquella llamada, pues al día siguiente, Erik Lira tenía que presentarse nuevamente a los entrenamientos de Cruz Azul, mientras todavía procesaba la frustración de haber perdido una oportunidad que parecía segura.

“Nadie sabe lo que pasamos. Fue bastante j*dido, bastante complicado”, finalizó el jugador mexicano.