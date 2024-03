El sábado 23 de marzo, Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez debutó en la Major League Soccer con un golazo que pudo haberle causado arrepentimiento al Club América de haberlo dejado ir.

Cabecita Rodríguez marcó su primera anotación en el Portland Timbers en el partido contra Philadelphia en la MLS pero terminaron perdiendo 3-1.

El Portland Timbers de Cabecita Rodríguez cayó ante Philadelphia y se encuentra en la cuarta posición de la Conferencia del Oeste con siete puntos en la MLS.

El ex jugador del Club América dejó atrás a los azulcremas para jugar en el Portland Timbers, quienes pagaron 4.3 millones de dólares (alrededor de 72 millones de pesos mexicanos) para ficharlo.

¿El Club América se arrepiente de haber dejado ir a Cabecita Rodríguez después de su primer gol en la MLS?

Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez estrenó con un gol su primera semana con el Portland Timbers en la MLS ante el Philadelphia en la Jornada 5.

Ante el éxito que tuvo Cabecita Rodríguez en su primer debut, el Club América podría arrepentirse de haber dejado ir al delantero del equipo.

Recordemos que el uruguayo, Cabecita Rodríguez, estuvo un mes sin jugar con el América y a pesar de eso, demostró que sigue teniendo ese talento goleador por el cual el Portland Timbers lo buscó.

Cabecita Rodríguez jugó en el Club América, Cruz Azul y Club Santos Laguna de la Liga MX y salió del América para probar en la MLS después de haber ganado un título con los azulcremas.

DEBUT Y GOL DEL CABECITA🥹💛



Jonathan Rodríguez anotó su primer gol en el Portland Timbers, apenas se fue del América y ya lo extraño mucho🫶🏻pic.twitter.com/be6K6VedvV — Roberto Haz (@tudimebeto) March 24, 2024

Cabecita Rodríguez le deja una indirecta al técnico del Club América

Jonathan ‘Cabecita’ Rodríguez debutó en el partido contra el Portland Timbers donde anotó un gol y en una entrevista habló de cómo se siente en su nuevo equipo.

Además, aprovechó para tirarle una indirecta a André Jardine, el técnico del Club América, diciendo que si no jugó en el equipo fue por decisión del técnico.

“Yo me siento muy bien, no paré ningún segundo desde que estaba en México. Sí me perdí un par de juegos, pero fue por decisión del técnico de dejarme apartado, pero obviamente yo estaba entrenando, tuve participación con el filial del equipo, hice pretemporada, estoy muy contento, feliz de estar y no veo la hora que me autoricen la visa para poder jugar”, expresó Jonathan Rodríguez.