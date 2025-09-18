Elaine Haro recién salió de La Casa de los Famosos México 2025 este 14 de septiembre y sigue siendo noticia. Pues ahora reveló qué jugador del América le gusta, incluso participó en otras dinámicas con unos de Chivas.

La actriz, Elaine Haro, fue la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México 2025, se quedó a unas semanas del final del programa, pero no recibió la cantidad suficiente de votos.

“Estamos acostumbrados a ver peleas; el que queramos convivir en paz o en amor, como yo lo hice, creo que no está mal porque es un reality de convivencia, es un reflejo de la sociedad“, comentó tras su salida.

Y es que es cierto, esta tercera edición de LCDLF no fue como las pasadas, ya que se acostumbraba a mucha polémica gracias a los personajes que asistieron.

Elaine Haro confiesa que le gusta un jugador del América tras salir de La Casa de los Famosos 2025

Como vimos, Elaine Haro confesó qué jugador del América le gusta, o que le parecía guapo: “A partir de ahora, con mi camisa del América, me voy a meter más al fútbol. Kevin (Álvarez) creo que está bastante carita. Un cafecito, no, mucho éxito“.

Pero luego le hicieron la famosa dinámica: ‘matas, besas o te casas con’, y con los jugadores de Chivas, por lo que eligió matar al Oso González, besar a Alan Mozo y se casa con la Hormiga González.

No fue todo, le hicieron la misma pregunta con los futbolistas del América y decidió ‘matar’ a Brian Rodríguez, besar a Kevin Álvarez y casarse con Israel Reyes.

Kevin Álvarez con América (Jose Luis Melgarejo / Mexsport)

¿Quién es Elaine Haro? La exintegrante de la Casa de los Famosos México 2025

Ahora todos conocen a Elaine Haro por La Casa de los Famosos México 2025, pero repasemos un poco su carrera. La actriz nació el 18 de agosto de 2003 en Ciudad de México.

Tiene 22 años y desde una edad temprana participó en La Voz Kids, luego tuvo un papel en Billy Elliot: el musical. Aunque es más conocida por sus participaciones en la Rosa de Guadalupe, Como Dice El Dicho y sus redes sociales.