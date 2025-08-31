Liverpool se enfrentó al Arsenal en la Jornada 3 de la temporada 2025-2026 de la Premier League, un partido directo por el liderato del torneo del futbol inglés, el cuál terminó con un impresionante gol de Dominik Szoboszlai.

Tanto el DT del Liverpool, Arne Slot como el técnico del Arsenal, Mikel Arteta, trataron de salir con sus mejores futbolistas con la intención de ganar el partido en este arranque de temporada de la Premier League.

En el caso de los Reds, el equipo ha sumado dos victorias, primero superando en casa al Bournemouth por 4-2 y después venciendo al Newcastle con un gol en el agregado, lo que les ha permitido estar en los primeros puestos del torneo del futbol inglés.

Por su parte, el Arsenal, también mantiene un paso perfecto en la Premier League: derrotando por la mínima al Manchester United y posteriormente propinándole una goleada al Leeds United, por lo que su diferencia de goles es amplia a comparación de los demás clubes de Inglaterra.

El impresionante gol de Dominik Szoboszlai en el Liverpool vs arsenal que maravilló al mundo entero

La batalla por saber quién se quedaba con el primer puesto de la Premier League la ganó el Liverpool 1-0 al Arsenal que, pese a ser por la mínima, brilló por el impresionante gol de Dominik Szoboszlai casi al final del partido en Anfield.

El Liverpool sufrió en la primera mitad del partido, pues reflejó una pérdida de intensidad que los caracterizaba cuando eran dirigidos por Jürgen Klopp y ahora en la nueva etapa de Arne Slot deberán tratar de recuperarlo. Arsenal los presionó para quitarles el balón, pero no lograron reflejarlo en el marcador.

Ya para el segundo tiempo apareció Dominik Szoboszlai, quien en un tiro libre perfecto disparó de larga distancia para vencer al portero de los Gunners, David Raya, quien no pudo hacer nada ante el impresionante gol que anotó el jugador de los Reds.

¿Qué sigue para Dominik Szoboszlai y el Liverpool?

Con la victoria del Liverpool gracias al impresionante gol de Dominik Szoboszlai, los Reds se quedaron con el primer lugar de la tabla general de la Premier League.

Ahora, los dirigidos por Arne Slot visitarán al Burnley el próximo domingo 14 de septiembre en la Jornada 4 de la Premier League.