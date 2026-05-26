Keylor Navas, portero de Pumas y uno de los protagonistas de la final de la Liga MX, rompió el silencio luego de la derrota del conjunto universitario ante Cruz Azul.

Keylor Navas fue clave tanto en el juego de ida como en el de vuelta para tratar de evitar los goles de Cruz Azul, sin embargo, no fue suficiente para que Pumas perdiera la final del Clausura 2026.

Keylor Navas lamenta no haber salido campeón con Pumas

Keylor Navas fue uno de los primeros jugadores en pronunciarse luego de que Pumas no consiguiera la octava estrella en la Liga MX.

A través de sus redes sociales, Keylor Navas agradeció a todos los aficionados auriazules que acompañaron a Pumas en intentar conseguir el campeonato después de 15 años de sequía.

“Gracias a Dios pudimos llegar a la final y pelear por el título hasta el último minuto. Tristemente, no pudo ser. Sólo queda felicitar al campeón y sentir máximo orgullo por todo lo que hemos logrado durante este año y agradecimiento por el apoyo incondicional que nos han dado. GOYA!”, escribió el portero costarricense en sus redes sociales.

El emotivo mensaje de Keylor Navas tras perder la final con Pumas. (especial)

Keylor Navas no logró el título 29 de su carrera

Keylor Navas se quedó a un paso de conseguir su título número 29 en toda su carrera, pero en los últimos minutos Cruz Azul le dio la vuelta a Pumas y el título del Clausura 2026.

Keylor Navas presume tres Champions Leagues, un campeonato de LaLiga, tres títulos de Ligue 1, entre otros, aunque la Liga MX aún seguirá quedando pendiente.