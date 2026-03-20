Keylor Navas seguirá siendo el portero de los Pumas, luego de que la directiva felina lo convenciera de alargar su contrato.

Keylor Navas estaba por terminar su contrato con Pumas y la incertidumbre acerca de su permanencia en el equipo crecía día a día.

Keylor Navas se queda en Pumas (Itzel Espinoza)

Pumas amarró a Keylor Navas a tiempo

El tiempo jugaba en contra de Pumas para cerrar la renovación de Keylor Navas, pero la directiva felina se aplicó y convenció al portero tico para seguir en Ciudad Universitaria.

Pieza clave en el esquema de Efraín Juárez, el DT de Pumas ya había dejado claro que quería la renovación de Keylor Navas, y la directiva felina le cumplió el deseo.

¿Cuánto tiempo más estará Keylor Navas en Pumas?

El contrato de Keylor Navas con Pumas terminaba en junio del 2026, pero el mejor portero de la Concacaf quería seguir como felino y se dejó convencer por la directiva para firmar la extensión del acuerdo.

El nuevo contrato de Keylor Navas con Pumas expirará en junio de 2027, pero los Pumas tendrán que decidir antes si lo renuevan de nueva cuenta.

Keylor Navas, portero de los Pumas (especial)

Afición de Pumas pedía la renovación de Keylor Navas

La afición de Pumas ha convertido a Keylor Navas en uno de sus ídolos, así que en cada partido le brindan un reconocimiento especial.

Y Keylor Navas ha asumido bien su rol de líder en Pumas, comandando al equipo en la cancha, entonando el himno y dando la cara a la tribuna cuando los resultados no se dan de manera favorable.

El proyecto de Efraín Juárez con Pumas recibe un espaldarazo con la renovación de Keylor Navas, y así, el equipo apunta a un cierre complicado de torneo rumbo a la Liguilla.