Claudia Sheinbaum reaccionó a la final del Clausura 2026 de la Liga MX con un mensaje en el que reconoció el esfuerzo de Pumas, que volvió a disputar un campeonato tras varios años, aunque cayó 2-1 ante Cruz Azul.

“Jugaron muy bien, hay que echarles muchas porras. Hacía tiempo que no llegaban a la final, así que mucho ánimo para la siguiente. Felicidades a Cruz Azul, porque somos parejos” Claudia Sheinbaum

La presidenta de México, aficionada al club universitario por su vínculo con la UNAM, lamentó la derrota pero destacó el regreso de Pumas al protagonismo del futbol mexicano.

También felicitó a Cruz Azul por conquistar su décimo título en un cierre dramático en el Olímpico Universitario la noche del 24 de mayo de 2026.

Sheinbaum reconoce a Pumas y felicita a Cruz Azul por el campeonato

Después de destacar el desempeño de Pumas en el Clausura 2026, la presidenta Claudia Sheinbaum también felicitó a Cruz Azul por conquistar su décimo título de Liga MX tras imponerse 2-1 en la final de vuelta disputada en el Estadio Olímpico Universitario.

El partido tuvo un cierre dramático luego de que Pumas se adelantara en el marcador, pero Cruz Azul logró remontar con un autogol y una anotación en tiempo agregado que terminó por sellar el campeonato cementero.

La reacción de Sheinbaum rápidamente se volvió viral en redes sociales, donde aficionados destacaron que la presidenta primero reconociera el esfuerzo de Pumas antes de felicitar a Cruz Azul por el campeonato del Clausura 2026.