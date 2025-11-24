Aunque sobre el ring Dominik Mysterio está catalogado como un luchador del equipo de los rudos, en internet se ha viralizado el emotivo gesto que tuvo con un niño que se disfrazó de él para asistir a sus quimioterapias.

Dominik Mysterio viene de una familia con una larga tradición en el mundo de la lucha libre, pues su abuelo es Rey Mysterio Sr. y su papá es Rey Mysterio, aunque ellos formaban parte de los técnicos.

Desde su incursión en la WWE, incluso ha realizado acciones que algunos aficionados catalogan como reprobables, pero en esta ocasión aprovechó su figura para darle una gran alegría a un niño.

El increíble gesto que Dominik Mysterio tuvo con un niño que sufre de cáncer

Dominik Mysterio dejó de lado su personaje por un momento para tener un gran gesto con un niño que es su fan y hasta se disfrazó como él para ir a su tratamiento de quimioterapia, algo que ha sido aplaudido por los seguidores de la WWE.

La historia comenzó cuando Luis Paz pidió ayuda en un grupo de Facebook para conseguir playeras como las de Dominik Mysterio en la WWE, esto debido a que su hijo Omar quería ir disfrazado de él para su quimioterapia del 31 de octubre por Halloween.

Omar Paz pudo ir disfrazado a su tratamiento de quimioterapia de su ídolo y su papá compartió las fotos en redes sociales, pero estas se volvieron tan virales que incluso llegaron hasta Latiin Staar, un luchador independiente.

Latiin Staar contactó a Dominik Mysterio con el pequeño Omar

Latiin Staar fue el encargado de hacer llegar las imágenes del pequeño Omar y de contar su historia a Dominik Mysterio, por lo que este tuvo un gran gesto con el niño que sufre de leucemia.

Y es que el actual luchador de la WWE se encargó de ingeniárselas para entablar una videollamada con su joven fan y de darle ánimos para que siga enfrentando su tratamiento con el mejor de los ánimos.

“La voz de mi hijo después de hablar con su ídolo es algo que no olvidaré en toda mi vida!! Y todo gracias a Latiin Staar y a todos y cada uno de ustedes que comentaron, que compartieron y nos desean todo de corazón ¡MUCHAS GRACIAS AMIGOS!”, escribió el padre del menor.