El actor Mane de la Parra abrió una nueva polémica en el futbol mexicano, ya que contó su experiencia cuando tuvo la oportunidad de llegar a primera división con el Atlante, pero un técnico le privó dicha posibilidad.

Mane de la Parra estuvo como invitado en el programa de YouTube de la cantante del grupo Pandora, Isabel Lascurain y ahí reveló su paso por el futbol.

El también cantante mexicano detalló que comenzó a practicar futbol desde los 5 años de edad, su sueño sí era ser futbolista profesional antes que incursionar en el mundo del espectáculo.

El equipo donde parecía que iba a tener la oportunidad de llegar la primera división fue el Atlante.

La mala experiencia de Mane de la Parra en el futbol mexicano

Mane de la Parra contó que le dijeron en el Atlante, “Te queremos debutar en Primera A”.

La situación no se quedó en una promesa, porque detalló que “Me registran en primera, me pagan un sueldo de primera A”, pero justo el entonces técnico del Atlante y exjugador de Pumas le hace la pregunta de su “cuota” por darle la oportunidad.

“¿Cuánto me vas a dar?”, fue la pregunta del técnico a Mane, su respuesta fue “Tengo desde los 5 años jugando todo el día hasta hoy con 19 años”.

Pero eso no le importó al técnico y indicó que “Aquí todos me dan y si tú no me das (no juegas)”.

De esta manera de la Parra le dice “¿Cuánto te dan?”. Ahí ya no contó la cifra que recibía el entonces estratega, pero confirmó que todos los jugadores le daban dinero al técnico.

Mane de la Parra consultó este hecho con uno de sus compañeros quien le daba “el 70 por ciento” de su salario.

