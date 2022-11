Mario García, técnico campeón en la Liga de Expansión MX con el Club Atlante, se quejó que en el futbol mexicano lo tenían en la basura, hasta que los directivos de los Potros lo rescataron.

El Club Atlante se coronó de nueva cuenta en la Liga de Expansión MX al vencer 3-1 al Atlético Celaya en juego realizado en el estadio Miguel Alemán de la ciudad guanajuatense.

El técnico Mario García, de quien se habla podría irse al Club Pumas como auxiliar de Rafael Puente del Río, dijo que estaba listo para la Liga MX, aunque muchos lo han tratado como basura, y no quiere ser desagradecido con la gente del Potro.

“No sé qué vaya a pasar con mi futuro, estoy para primera, lejos, lejos, aunque haya mucha gente que me ha querido descalificar desde hace mucho tiempo”, mencionó el director técnico de los azulgrana.

Me tratan como basura: Mario García

El técnico del Club Atlante, Mario García, se quejó que en el futbol mexicano, mucha gente lo ha tratado como basura, descalificándolo a pesar de sus logros en la Liga de Expansión.

Mario García, quien llegó al Club Atlante desde hace dos años, no sabe si se irá de auxiliar al Club Pumas con Rafael García del Río, peor no quiere irse mal con los dirigentes de los azulgrana.

“Hace dos años y medio, Emilio Escalante (dueño del Club Atlante) y Jorge Santillana (presidente deportivo) me levantaron del sofá y a pesar de que les decían que no me contrataran, que trataba mal a los jugadores, aquí estoy dando resultados”, resaltó el ahora entrenador campeón.

No sabe cuál será su futuro: “Desde hace años trabajo solo. No tengo promotor… me fui a ayudar a (Diego) Maradona (a Dorados de Sinaloa), he ganado muchos campeonatos. Me tenían en el bote de la basura, como a muchos de mis chavos, y ahora no sé qué vaya a pasar”.

Los logros de Mario García

Mario García Covalles, quien como jugador estuvo varios años en el Club Atlante, ha tenido una carrera larga como director técnico, sobre todo en la Liga de Ascenso, ahora Liga de Expansión MX.

Fue campeón con el Tampico Madero FC en el Clausura 2016 y con los azulgrana se coronó en el Apertura 2021 y ahora en el Apertura 2022, además de haber obtenido el Campeón de Campeones en la temporada 2021-2022.

