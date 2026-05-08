Efraín Juárez busca llevar a Pumas a la semifinal de la Liga MX este domingo cuando enfrente al América, y de manera sorpresiva, el DT cerró la red social que utiliza para comunicarse con la afición auriazul.

La cuenta de Instagram de Efraín Juárez quedó inactiva a unas horas de que Pumas se juegue el torneo en su cancha ante el América.

¿Por qué cerró su cuenta de Instagram?

Aunque no hay una postura oficial por parte de Efraín Juárez o del Club Pumas, acerca de la razón por la que el entrenador cerró su cuenta de Instagram, trascendió que la misma fue hackeada.

Lo cierto es que, al momento de escribir esta nota, aún no se podía ingresar a la cuenta de Instagram de Efraín Juárez, al mantenerse inactiva.

Al realizar la búsqueda de la cuenta de Juárez en Instagram, la respuesta es que “esta página no está disponible”.

La cuenta de Instagram coach.efrainjuarez ha sido el medio a través del cual Efraín Juárez mantiene contacto con los aficionados de Pumas antes de cada partido, por lo que desaparecer previo al juego ante América fue sorpresivo.

Pumas vs América juegan la vuelta de los cuartos de final (--Mexsport Agency-- / MEXSPORT)

¿Cuándo juega Pumas de Efraín Juárez vs América?

Pumas vs América se enfrentan el domingo 10 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario, por el pase a las semifinales de la Liga MX.

América vs Pumas empataron 3-3 en el partido de ida de los cuartos de final de la Liga MX, el pasado domingo 3 de mayo.

Pumas necesita mantener el empate global para avanzar a semifinales, mientras que América requiere ganar la serie.