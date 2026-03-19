Una multa de 352 mil pesos tendrá que pagar Efraín Juárez por la celebración que realizó al final del partido que su equipo, Pumas, empató con Cruz Azul en la Liga MX.

Efraín Juárez terminó eufórico el partido de Pumas ante Cruz Azul, y camino a los vestidores celebró de manera poco común de cara a la tribuna de Ciudad Universitaria.

Celebración de Efraín Juárez (Especial)

¿Cómo celebró Efraín Juárez?

Efraín Juárez realizó gestos poco comunes de cara a la tribuna mientras gritaba que al equipo que dirige, Pumas de la UNAM, le sobra valor para salir de las adversidades.

Una celebración que provocó polémica, pero que no es nueva en Efraín, cuyo paso por el futbol de Colombia estuvo marcado por situaciones parecidas en intensidad.

En Colombia, como DT del Atlético Nacional, Efraín Juárez llegó a se detenido por la policía debido a su manera de celebrar.

¿Por qué pagará 352 mil pesos de multa Efraín Juárez?

La multa de 352 mil pesos que cubrirá Efraín Juárez, le fue impuesta por la Federación Mexicana de Fútbol, a través de su Comisión Disciplinaria, la cual determinó imponerle el pago de 3000 UMAS, lo que equivale a aproximadamente 352 mil pesos.

A pesar de la multa que pagará Efraín Juárez, no se perderá el partido ante América de la Jornada 12, el sábado 21 de marzo.

Es decir, el castigo para Efraín Juárez sólo fue económico por lo que podrá estar en la banca de los Pumas en el partido ante América, clave en las aspiraciones del equipo felino.