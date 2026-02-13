Alexa Moreno, la gimnasta mexicana que ha brillado en los Juegos Olímpicos, se encuentra en Milán-Cortina 2026 lista para apoyar a Donovan Carrillo en la final del patinaje artístico.

Donovan Carrillo competirá este viernes 13 de febrero en la final de patinaje artístico de los Juegos Olímpicos de Invierno Milán-Cortina 2026, y Alexa Morena está lista para apoyarlo.

Donovan Carrillo avanza en el lugar 23 a la final de Milán-Cortina 2026 (Stephanie Scarbrough / AP)

Alexa Moreno comparte emoción por ver competir a Donovan Carrillo

A través de sus redes sociales, la gimnasta Alexa Moreno, confirmó que está en Italia presenciando los eventos de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, y la cita para ver a Donovan Carrillo no se la perderá.

Alexa reveló que ha estado en las montañas de Milán observando las competencia de snowboard, un deporte del que se declara fan y que le hubiera gustado practicar

Sin embargo, aceptó que le emociona aún más ver a Donovan Carrillo en la final del patinaje artístico, aunque no podrá hacerlo en el lugar del evento.

Y es que, Alexa Moreno no pudo conseguir boletos para acceder a la final del patinaje artístico, por lo que apoyará a la distancia a Donovan Carrillo desde el Fan Zone de los Juegos Olímpicos de Invierno.

Alexa Moreno, gimnasta mexicana (@CONADE)

Alexa Moreno celebró el pase a la final de Donovan Carrillo

El pasado martes 10 de febrero, Alexa Moreno sí estuvo presente en la arena para apoyar a Donovan Carrillo rumbo a la final del patinaje artístico, de Milán-Cortina 2026.

Relató a Claro Sports que estaba muy nerviosa y contenta de ver a Donovan Carrillo competir, una experiencia distinta para la gimnasta de ver de lejos la presión que implica estar en competencia.