Donovan Carrillo volverá a la acción en el Mundial de Patinaje Artístico 2026 este 26 de marzo en Praga. Transmite el Canal de YouTube de ISU Skating a las 4:30 horas.
El Mundial de Patinaje Artístico 2026 se celebrará del 24 al 29 de marzo en Praga (Chequia), y Carrillo aspira a brillar como lo hizo en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.
- Evento: Mundial de Patinaje Artístico 2026
- Fecha: Jueves 26 de marzo de 2026
- Competencia: Programa corto
- Horario: 4:30 horas, tiempo del centro de México
- Sede: Praga
- Transmisión: Canal de YouTube de ISU Skating
Hora para ver a Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje Artístico 2026
A partir de las 4.30 horas, Donovan Carrillo competirá en el Mundial de Patinaje Artístico 2026.
Canal para ver a Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje Artístico 2026
El Canal de YouTube de ISU Skating transmitirá la competencia de Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje Artístico 2026.
Donovan Carrillo busca una revancha en el Mundial de Patinaje Artístico 2026
Donovan Carrillo se quedó cerca de clasificar a su tercera final mundialista en la pasada edición del evento, reto que busca cumplir en Praga a partir del 26 de marzo en el campeonato de patinaje artístico.
Donovan Carrillo busca cerrar en gran forma la temporada 2026:
- Ganó una medalla de bronce en el Preolímpico rumbo a Milán-Cortina 2026.
- Terminó en lugar 15 en el evento de Cuatro Continentes 2026.
Así será la rutina musical de Donovan Carrillo en el Mundial de Patinaje Artístico 2026
Donovan Carrillo competirá en el Mundial de Patinaje Artístico 2026 con la siguiente rutina musical en el programa corto, el jueves 26 de marzo.
Canciones en el programa corto de Donovan Carrillo:
- Hip-Hip Chin Chin (Yaziko Club Mix), de Maxim Illion
- The Beat Hip Hip Chin Chin (Samba), de Watazu
- Hip Hip Chin Chin, de Club des Belugas feat. Brenda Boykin
- Hip Hip Chin Chin (Smooth Return Mix)