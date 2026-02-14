Don Changuito, popular personaje ligado a la lucha libre mexicana, denunció que ha sufrido acoso laboral desde que dejó el personaje de Kemonito, al que hizo famoso en México.

Kemonito fue por más de 20 años un personaje imborrable en la lucha libre mexicana hasta que, la etapa de su portador con la empresa que trabajaba terminó.

Desde entonces, los problemas crecieron para la persona que personificaba a Kemonito, y que ahora es Don Changuito.

Denuncia de Don Changuito por acoso laboral (Don Changuito)

Don Changuito levanta la voz y denuncia acoso laboral

El ex Kemonito de la lucha libre, ahora conocido como Don Changuito hizo pública en sus redes sociales una denuncia por acoso laboral tras dejar su anterior empleo con la empresa Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

Jesús Juárez Rosales es la persona que dio vida por muchos años al personaje de Kemonito, y ahora lo hace con Don Changuito, librando una lucha lejos de las arenas de lucha libre y cerca de los tribunales de justicia.

Don Changuito rompió el silencio para denunciar una dura relidad tras su salida del CMLL, donde trabajó como Kemonito.

Estas son las razones de la denuncia que hace por el acoso laboral que dice sufrir:

Despido injustificado

Falta de pagos

Bloqueo profesional

Hostigamiento, desprestigio e intimidación

“Quiero hacer un grito de auxilio ya que estoy siendo víctima de acoso laboral y ya es mucho tiempo que me acosa el personal jurídico del Consejo Mundial” Don Changuito, ex Kemonito

¿Qué pide Don Changuito tras denunciar acoso laboral?

Respeto a sus derechos humanos, el pago de sus salarios devengados y la garantía de poder seguir trabajando dignamente como Don Changuito, es lo que pide el ex Kemonito en su denuncia pública.

El denunciante compartió que, ya son casi tres años en los que ha tratado de conciliar, pero sólo ha recibido burlas.

En ese sentido, busca que legalmente termine este acoso laboral, y solicita el apoyo de las autoridades y el respaldo de la afición a la lucha libre.