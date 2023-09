Kemonito demandará al CMLL por fraude, con la misión de mantener su nombre de luchador, mismo que asegura haber creado por su cuenta y sin la ayuda de la empresa de Lucha Libre.

Kemonito no parará hasta obtener lo que se merece, por lo que emprenderá acción legales en contra del Consejo Mundial de Lucha Libre, tras haberle “robado” su nombre y personaje.

La ex figura del pancracio reunió a varios medios en una conferencia de prensa para hablar acerca de la situación que atraviesa con la firma mexicana desde hace tiempo.

“Yo lo único que pido es que se me retribuya lo que se me debe. Desde el principio el personaje fue hecho por mí. No peleo por nada que no sea mío”, sentenció.

El conflicto entre Jesús Juárez Rosales (Kemonito) y una de las empresas más importantes del mundo de la Lucha Libre, comenzó hace un par de días.

JUSTICIA 🚨



Kemonito en conferencia de prensa habló sobre todos los detalles sobre la demanda en contra del CMLL ❌



🎥 @SeybuMx #TeDaMásEmociones pic.twitter.com/4D4B7c5PA0 — La Octava Sports (@laoctavasports) September 25, 2023

Consejo Mundial de Lucha Libre rompe el silencio ante la demanda de Kemonito por mantener a su personaje

El Consejo Mundial de Lucha Libre rompió el silencio este lunes 25 de septiembre, luego de que Kemonito saliese ante los medios para hablar de su disputa con la empresa por el personaje.

EL CMLL lanzó un comunicado a través de sus redes sociales en donde explicó cuál es la situación que viven actualmente con el ex gladiador.

“La empresa está comprometida con salvaguardar el bienestar de todo su equipo y garantiza condiciones dignas para todas las personas que forman parte de esta gran familia. La inclusión y el respeto han sido valores que durante 90 años nos han distinguido como ‘La Seria y Estable’.”, comentó.

“La empresa tiene la propiedad intelectual del registro marcario, y es de nuestro interés, tal como se lo manifestamos, que el personaje continúe siendo uno de los más queridos por la afición del CMLL, que desde sus inicios lo ha abrazado como uno de sus favoritos”, sentenció.

El Consejo Mundial de Lucha Libre habló sobre las acciones legales que emprende junto a Kemonito. (Captura de Pantalla / Twitter)

Kemonito: ¿Por qué más demandará al CMLL?

Kemonito está viviendo una de las ‘luchas’ más difíciles en su carrera luego de decidir demandar al CMLL por los siguientes motivos:

“Incumplimiento de múltiples pagos, los cuales continúan pendientes, así como haber sido sometido a humillaciones, vejaciones, maltrato laboral y discriminación debido a su condición de enanismo”, explicó.

¿Quieres estar al día con los mejores contenidos deportivos? Visita nuestras redes y suscríbete: Facebook | Twitter | YouTube | TikTok