Las Chivas de Guadalajara tuvieron un torneo muy complicado, por lo que hubo mucha tensión al interior del vestuario, incluso provocando peleas.

Así lo evidenció la nueva serie ‘Chivas: El Rebaño Sagrado’, en donde se reveló una fuerte pelea entre Antonio ‘Pollo’ Briseño y Dieter Villalpando en uno de los entrenamientos.

En el video se puede observar al Pollo Briseño que es “muy malo” defendiendo, a lo que el defensa contesta que será “malo, pero con huevos” .

-Dieter Villapando (DV): Es mu malo, es muy malo

-Antonio Briseño (AB): Seré malo, pero mínimo le meto huevos

-DV: Te voy a decir algo, ayer...

-AB: Soy malo, lo que quieras, pero le meto huevos, cabrón. Tú ni eso tienes, cabrón.

-AB: ¡Tienes que entrenar bien, cabrón!

-DV: Tú eres bien malo, entiéndelo, ¡tú eres bien malo, defiende!

Antonio Briseño perdió la titularidad en el Guard1anes 2021

Al igual que el Club Chivas, Antonio ‘Pollo’ Briseño no tuvo su mejor torneo y eso se puede observar en los números que reflejó en el torneo Guard1anes 2021.

Comenzó como suplente los primeros dos partidos, pero a partir del tercero fue titular de forma consecutiva en 11 ocasiones , hasta la derrota en Cruz Azul.

A partir de ahí perdió la titularidad, pues fue suplente ante Tijuana, jugó sólo un minuto ante Rayados y Atlas, y regresó a la banca para el último duelo ante Tigres.

Tampoco fue tomado en cuenta para el duelo de repechaje ante el CF Pachuca, quedándose en la banca los 90 minutos del partido en el que Chivas quedó eliminado.

Chivas se prepara para un nuevo torneo

Por su parte, las Chivas de Guadalajara ya trabajan en la pretemporada de cara al próximo torneo, el Apertura 2021, en el cual intentarán regresar a la Fiesta Grande.

Chivas ya disputó su primer partido de pretemporada, el cual ganó 2-1 a los Caimanes de Colima, mientras que en Guadalajara se medirán a Leones Negros, Necaxa y Tapatío.

En los primeros días de julio viajarán a Estados Unidos para otro par de duelos amistosos, incluyendo Tigres en Texas, mientras que días después debutarán en el torneo.