Diamantes de Paz: realizan clase nacional de beisbol y softbol en todo México

Con el objetivo de continuar con el impulso y la práctica deportiva a gran escala en todo México, este domingo 26 de abril se llevó a cabo la Clase Nacional de Beisbol y Softbol “Diamantes de Paz”, de manera simultánea en las 32 entidades del país.

Impulsada por la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), avalada y liderada por el Gobierno de México y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, esta iniciativa llevó a los participantes a unirse y fomentar entornos seguros, activos y saludables en la sociedad.

Un éxito la Clase Nacional de beisbol y softbol Diamantes de Paz (@Conade )

¿Cómo fue la clase de beisbol y softbol Diamantes de Paz?

Diamantes de Paz fue el punto de encuentro para familias enteras que buscan, a través del deporte, unión, diversión, convivencia, recreación y adentrarse en las habilidades básicas de estas disciplinas.

La Ciudad de México contó con tres puntos estratégicos para impartir esta Clase Nacional de beisbol y softbol:

Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos (ENED)

Utopía Mixiuhca, Iztacalco

Deportivo Miguel Alemán, Gustavo A. Madero

En dichas sedes se contó con la presencia de Eduardo Acevedo, Juan Manuel González y Juan Ramón Pedraza, de la Subdirección de Cultura Física de la CONADE en representación del director general Rommel Pacheco Marrufo.

“Diamantes de Paz es posible gracias al trabajo en equipo de todas las instituciones involucradas y comprometidas con el impulso, fomento, desarrollo y difusión del deporte y la actividad física” Rommel Pacheco, director general de la CONADE

Las actividades de la clase nacional de beisbol y softbol: Diamantes de Paz

Diamantes de Paz se impartió de manera gratuita al público en general, fue resultado de un trabajo en equipo con la Federación Mexicana de Beisbol (FEMEBE) y la Liga Mexicana Beisbol (LMB), así como con los Órganos de Cultura Física y Deporte de las entidades y las alcaldías en la CDMX.

Entre las actividades realizadas se encontraron calentamiento previo con promotores de activación física, demostración y ejecución de fundamentos básicos de beisbol y softbol como bateo, pitcheo, recepción, lanzamientos, entre otros por más de una hora.

De esta manera. el beisbol y softbol se suman al Sistema Nacional de Deporte Masivo, impulsado por la CONADE, con el que anteriormente también se llevó a cabo las macro clases de boxeo y de defensa personal.