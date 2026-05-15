Blajaith Aguilar, entrenadora del equipo mexicano de gimnasia rítmica, fue destituida por las denuncias por presunto maltrato psicológico y violencia emocional presentadas por deportistas.

Después de una reunión entre directivos de la Federación Mexicana de Gimnasia, el Comité Olímpico Mexicano, y las atletas denunciantes: Julia Gutiérrez, Ana Flores, Kimberly Salazar, Adirem Tejeda y Dalia Alcocer, se tomó la decisión.

Bajo el argumento de sentirse vulnerables, las gimnasias denunciaron a través de un video los presuntos daños emocionales que han sufrido en los entrenamientos del equipo de gimnasia rítmica.

Gimnastas mexicanas

¿Qué dijo el Comité Olímpico Mexicano sobre la destitución de la entrenadora?

El Comité Olímpico Mexicano aceptó que se perdió la confianza entre las gimnastas y la entrenadora del equipo, por lo que se decidió separar del cargo a Blajaith Aguilar pata avanzan con las investigaciones de la situación.

A su vez, la Federación Mexicana de Gimnasia informó de que recibió una carta de solicitud de retiro voluntario de la entrenadora para concentrarse en su proceso de defensa.

¿En qué momento del proceso deportivo del equipo de gimnasia rítmica llega este cambio?

El equipo de gimnasia rítmica de México, que participó en los Juegos Olímpico de París 2024, y logró la medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile 2023, se prepara para los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo, mientras se da la destitución de la entrenadora.

“La situación será atendida conforme a lo previsto en el Protocolo de Atención, Salvaguarda y Protección de las Personas Participantes de la Gimnasia, garantizando en todo momento el respeto al debido proceso, la confidencialidad y la imparcialidad” Federación Mexicana de Gimnasia

¿Qué denunciaron las gimnastas mexicanas?

Las integrantes del equipo mexicano de gimnasia rítmica denunciaron a través de un video violencia psicológica, pero sin mencionar detalles por temor a represalias deportivas.

Postura que fue respaldada este viernes por Andrea Garza, exseleccionada nacional de gimnasia rítmica, quien también en vídeo contó su experiencia siendo seleccionada.

En él video reveló abusos físicos y psicológicos, privación de libertades y castigos con tal de buscar la perfección en el deporte.