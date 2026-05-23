El Comité Olímpico Mexicano (COM) informó que ya interviene en el caso de la entrenadora denunciada por la delegación de gimnastas mexicanas tras violencia psicológica y maltrato.

En entrevista con López-Dóriga, María José Alcalá, presidenta de la COM, señaló que se han tomado las medidas necesarias y ya se busca un nuevo entrenador para las gimnastas mexicanas.

COM atiende caso de entrenadora acusada por gimnastas; buscan nuevo personal

A raíz de las acusaciones de las gimnastas mexicanas, el COM procedió con la destitución de la entrenadora, por lo que ahora se busca nuevo instructor pese a la cercanía de las competencias.

Gimnastas mexicanas denuncian violencia y temen represalias (Captura de pantalla)

El COM colabora con la Federación Mexicana de Gimnasia para encontrar un nuevo entrenador que posea no solo capacidad técnica, sino también la capacidad emocional, psicológica y moral necesaria.

María José Alcalá detalló que tuvo comunicación directa con las gimnastas para escuchar sus preocupaciones y se les brindó certidumbre técnica, garantizándoles que no serán excluidas de la selección.

De acuerdo con la presidenta del COM, la denuncia de las gimnastas mexicanas busca establecer una nueva política de deporte seguro, que incluye educación y capacitación para entrenadores y atletas.

El objetivo es entender que el deporte ha evolucionado y que se deben respetar los límites de la exigencia física y emocional, permitiendo que los atletas expresen sus dudas o agotamiento sin temor a represalias.

Asimismo, el COM está trabajando de la mano con la Federación y la CONADE para asegurar que el equipo mantenga su estabilidad y continúe con miras a las próximas competencias internacionales.