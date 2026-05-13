Las mexicanas que integran el equipo de gimnasia rítmica, Adirem Tejada, Dalia Alcocer, Julia Gutiérrez y Kimberly Salazar, denunciaron situaciones que afectan su salud mental y su dignidad como deportistas.

A través de un video en las redes sociales, las gimnastas mexicanas hicieron público el temor e incertidumbre acerca de su futuro como deportistas, aunque no especificaron a qué tipo de problema enfrentan

“Somos atletas, pero también somos humanos y estamos viviendo con preocupación y con miedo sobre nuestro futuro. Decidimos alzar la voz no solo por nosotras, sino por las generaciones pasadas y las que vienen” Equipo mexicano de gimnasia rítmica

Gimnastas mexicanas temer por su futuro deportivo

Tras hacer pública su inconformidad, las gimnastas mexicanas destacaron su temor ante posibles represalias, las cuales podrían afectar su preparación rumbo a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“Hoy tenemos miedo. Miedo de ser sacadas del proceso. Miedo de perder años de esfuerzo y trabajo. De no poder representar a nuestro país en próximas competencias como Juegos Centroamericanos o Juegos Panamericanos” Equipo mexicano de gimnasia rítmica

“También tenemos miedo de no poder volver a cumplir nuestro sueño, que es ir a Juegos Olímpicos” Equipo mexicano de gimnasia rítmica

Reciben apoyo de CONADE pero no de la Federación de Gimnasoa

En su mensaje, las gimnastas mexicanas aclararon que al acercarse a instituciones como CONADE han sido apoyadas, pero esperan el mismo respaldo de Federación Mexicana de Gimnasia.

Las atletas piden a las autoridades deportivas que se priorice el bienestar emocional y humano por encima de cualquier otro interés competitivo, sin aclarar a qué se refieren en específico.

“Nadie debería elegir entre su salud mental, dignidad y carrera deportiva. Solo pedimos que las instituciones actúen con humanidad, responsabilidad y pensando en atletas como nosotras. Que nos escuchen, que nos protejan y que prioricen a quienes representamos a México” Equipo mexicano de gimnasia rítmica

Equipo mexicano de gimnasia rítmica (@Conade)

Participaron en los Juegos Olímpicos de París 2024

Las gimnastas mexicanas Adirem Tejeda, Kimberly Salazar, Julia Gutiérrez y Dalia Alcocer, compitieron por México en los Juegos Olímpicos de París 2025, donde con la rutina mixta de 3 listones y 2 pelotas, sumaron 27 mil 800 unidades para ubicarse en el lugar 12 de la tabla general.

Quedaron fuera de la lucha por las medallas en All-Around a la que solo accedieron los mejores ocho conjuntos.

La presentación del equipo nacional fue la primera vez para la gimnasia rítmica mexicana en unos Juegos Olímpicos en la modalidad de conjunto, hazaña que se logró tras el subcampeonato panamericano obtenido en Santiago 2023.